Dayanara Torres critica a Marc Anthony por besar a JLo delante de sus hijos

La exmujer del cantante se ha pronunciado ahora sobre el polémico beso

Después de un prudencial tiempo alejada de la vida pública, la modelo Dayanara Torres ha regresado por todo lo alto al mundo de los certámenes de belleza participando como jurado en la reciente gala de Miss Universo, el mismo evento que en el año 1993 la coronaba a ella como la mujer más hermosa del mundo. Ahora, la guapa portorriqueña ha aprovechado su regreso al ojo público para retomar algunos temas sobre su matrimonio con Marc Anthony, con el que mantuvo hasta el año 2014 una intensa batalla legal por las cláusulas de la manutención que debían recibir sus dos hijos, Cristian (16) y Ryan (13).

De hecho, ha sido precisamente ese último capítulo de su turbulenta relación con el cantante sobre el que ha querido pronunciarse ahora Dayanara, para revelar públicamente el impacto emocional que tuvo para sus hijos la actitud mostrada por su padre ante tan delicado litigio.

“Eran días que tenía que lidiar mucho con mis hijos: cada vez que llegaba a casa del juzgado me preguntaban: ‘¿Ganamos mami? Por favor, dime si ganamos’. Y finalmente no se nos dio lo que queríamos, nos dieron más del doble de lo que estábamos pidiendo. Me siento feliz porque mis hijos no se merecen menos de eso“, se sinceró Dayanara en una entrevista a People en Español.

Aunque han pasado casi tres años del feliz desenlace que, para Dayanara y sus hijos, se desprendió de tan agria batalla judicial, la modelo sigue estando muy pendiente de la conducta que exhibe su marido cuando Cristian y Ryan se encuentran a su lado.

Tanto es así, que ahora no duda en expresar su malestar ante el cariñoso beso que el intérprete y su otra exmujer, Jennifer Lopez, compartieron el pasado noviembre sobre el escenario de los premios Grammy latino, un gesto que a la modelo no le resultó muy apropiado al encontrarse Cristian y Ryan en primera fila.

“Qué pena que un momento de tanto prestigio perdiera calidad con todo lo que vino después, pero ya mis niños están mucho más grandes y no puedo tapar el cielo con las manos”, asegura con resignación.

Al margen de la tensión constante que sigue caracterizando el vínculo que mantiene con su exmarido, Dayanara Torres está actualmente inmersa en una etapa de gran estabilidad a todos los niveles, ya que además de seguir dedicando la mayor parte de su tiempo a sus hijos, ahora disfruta de una situación más flexible que le ha permitido implicarse en nuevos proyectos profesionales.

“Para mí, ser madre es mi papel principal y dejé a un lado más o menos mi carrera. Ahora que mis hijos están más grandes, siento que los puedo soltar un poquito. Ya el trabajo está empezando y me siento feliz. Los niños también quieren que haga lo que estoy haciendo”, apuntó.