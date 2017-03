Las tendencias alimenticias más saludables para lo que resta de 2017

Lo que verás en los estantes de las tiendas y lo que en realidad es bueno para ti

A medida que comenzamos cada nuevo año, varios pronosticadores presentan listas de tendencias que serán populares en los próximos meses en muchas áreas. La comida no es una excepción. Por supuesto, no todas las tendencias alimenticias que se predicen en realidad prosperan, y no todas deberían.

Los expertos en alimentos y nutrición de Consumer Reports analizaron algunas de las predicciones para el 2017 y dieron su opinión sobre cuáles deberían proponerte que incluyas en tu dieta saludable y cuáles debes ignorar.

Chocolate para el desayuno

Comer cosas dulces por la mañana no es nada nuevo. Pero los resultados de un estudio de 2016 que demostraban que las personas que comen chocolate al menos una vez por semana tienen mejores resultados en las pruebas de memoria y concentración, tienen a algunos promotores de tendencias autorizando a las personas a comer pastel, galletas y pastelitos de chocolate en el desayuno.

Maxine Siegel, R.D., quien dirige el laboratorio de pruebas alimenticias de CR, dice: “El mejor desayuno es aquel que incluye una buena mezcla de carbohidratos, proteína y grasas saludables. Si quieres agregarle unos trocitos de chocolate oscuro a tu avena o yogurt, está bien. Pero una dona de chocolate o un bizcocho no te proporcionarán los nutrientes que necesitas.

Fruto del árbol de yaca (jackfruit)

Si el 2016 fue el año de las hamburguesas de vegetales que son “jugosas” como la carne, como las de Beyond Burger e Impossible Burger, el 2017 está listo para ser el año de los sándwiches de barbacoa de cerdo hecha de vegetales, cortesía del jackfruit. Antes de que se madure, esta fruta asiática tiene una textura que es similar a la carne desmenuzada, y tiene bajo contenido de azúcar.

Para saber si es un buen sustituto con sabor a carne, los catadores profesionales de alimentos de CR probaron 3 sabores de Jackfruit Company: barbacoa, curry y teriyaki. Luego, convocaron a un panel informal de veganos y omnívoros para escuchar su opinión.

En general, los 3 sabores sabían bien, entre los cuales el de barbacoa y curry eran bastante picantes. La versión teriyaki era un plato agridulce más suave. Algunos de los catadores dijeron que las especies de la versión del curry eran demasiado fuertes.

“La textura es un gran factor aquí”, dice Claudia Gallo, una chef profesional y catadora en CR. “Los pedazos y los trozos desmenuzados en fibras se parecen mucho a una carne de barbacoa de cerdo muy suave. Los veganos de nuestro panel quedaron satisfechos, pero los que comen carne probablemente no pensarán que están comiendo carne de verdad”.

A diferencia de otros sustitutos de carne, el jackfruit no tiene tanta proteína, aportando solamente 2 gramos por media taza. La misma cantidad de pollo y tofu tienen 32 gramos y 22 gramos, respectivamente. “La mayoría de las personas obtienen más que suficiente proteína en sus dietas, pero si no consumes ningún producto animal, no dependas del jackfruit para ayudarte a cubrir tus necesidades de proteína”, dice Siegel. “Querrás asegurarte de comer una variedad de proteínas que se encuentran en las plantas”.

Otra preocupación con los productos empacados es el sodio y las azúcares agregadas en las salsas. Una porción de media taza tenía de 1 a 2 cucharaditas de azúcares agregadas y 220 a 500 mg de sodio.

Aguas de plantas

Primero fue el agua de coco, luego el agua de maple. En el 2017 verás más bebidas a base de plantas como alcachofa, cactus y pepino. Se les promueve como hidratantes naturales y alternativas a las bebidas energéticas. Pero los nutricionistas de CR recomiendan mantenerse con la bebida de hidratación más auténtica de todas: el agua. “Pocas personas hacen ejercicio con tanta energía que necesitan reabastecerse de sodio y otros electrolitos” dice Amy Keating, R.D., una dietista de CR. “Y estas aguas especializadas pueden ser costosas. Por ejemplo, pagamos casi $3 por 8 onzas de agua de alcachofa”.

Habiendo dicho eso, esas aguas de plantas más recientes tienen menos calorías que las bebidas energéticas comunes (25 a 30 en 8 onzas), en comparación con 53 de Gatorade. Muchas no contienen endulzantes en absoluto o los azúcares ya se encuentran de forma natural en las plantas, pero algunas sí tienen pequeñas cantidades de azúcares añadidas. En una degustación en el laboratorio de comida de CR de algunas de las aguas de plantas más recientes, los expertos descubrieron que el sabor de la planta en particular se hacía evidente, pero solo ligeramente.

Coliflor hecha arroz

Las personas que siguen la dieta Paleo y que buscan un sustituto de las papas y la pasta con menos carbohidratos, comenzaron el furor por la coliflor hecha arroz. Pero ahora, esta tendencia alimenticia se ha convertido en una cultura de las masas, en donde fabricantes de alimentos como Birds Eye y Green Giant han introducido sus versiones congeladas.

La puedes preparar en casa simplemente rallando coliflor cruda o picada en un procesador de alimentos. Pero el equipo de la cocina de CR descubrió que los productos empacados, frescos y congelados, eran más fáciles de usar y no variaban en sabor o nutrición de la coliflor hecha arroz, preparada de forma fresca. Las 3 variedades tenían entre 20 y 38 calorías, 4 a 6 gramos de carbohidratos y 2 a 3 gramos de fibra por taza.

Pasta de frijol

Las pastas alternativas hechas a base de garbanzos, lentejas y otras leguminosas están ganando terreno, ya que las personas quieren más proteína y menos carbohidratos refinados en sus dietas, además de que continúa la tendencia de los alimentos sin gluten.

Estos fideos tienen aproximadamente la misma cantidad de calorías que la pasta regular (200 por taza, cocinados), pero las pastas de leguminosas tienen más contenido de fibra y proteína. CR está realizando pruebas actualmente a una variedad de tipos y marcas. Los resultados tempranos sugieren que las variedades de lentejas rojas están por encima de todas en términos de sabor.

Yogurt sazonado

Comino en vez de chocolate, betabel en vez de moras, los yogures sazonados están creciendo en popularidad. Son una excelente fuente de calcio y proteína, pero a menudo tienen menos calorías y azúcares añadidas que los yogures de frutas. Muchos están hechos a base de leche entera, otra tendencia del yogur que probablemente aumentará en el 2017. Si quieres probar tu propia mezcla sazonada, prueba agregar tomates picados y pepino, aceitunas negras sin semilla y una pizca de mezcla de especias za’atar del Medio Oriente a un tazón de yogurt simple. Puedes usar esta mezcla en lugar de salsas o aderezos grasosos a base de crema agria.

Alimentos fermentados

A medida que surge más investigación acerca del rol que tu microbioma (el ecosistema de bacterias buenas que viven en los intestinos) juega en tu salud en general, la tendencia de alimentos fermentados no solo será perdurable, sino probablemente crecerá. Entre el 2014 y el 2016, los supermercados de productos naturales vieron un aumento del 50% en la venta de probióticos y suplementos probióticos, bacterias vivas y fibras de plantas que han sido relacionadas con un microbioma saludable. Pero también puedes obtener probióticos de los alimentos fermentados, tales como kéfir, quimchi, hongo manchuriano (kombucha), col fermentada (sauerkraut) y el yogurt.

Frutas y verduras feas

Todos somos culpables de la predilección por la belleza en el pasillo de frutas y verduras. Pero en el 2017, espera ver más productores de alimentos y minoristas enfocados en sacar las frutas y verduras deformes de la basura y de vuelta en tu plato. Las frutas y verduras que no se venden les cuestan a los supermercados $15 mil millones cada año y contribuyen al cálculo de un 40% de alimentos desperdiciados en Estados Unidos. A diferencia de un aguacate demasiado blando o una manzana con moho, las frutas y verduras “feas” son igual de nutritivas y sabrosas que sus contrapartes impecables.

Alimentos morados

Verás más coliflor, espárragos, papas, arroz, cereal morado y otros alimentos en las tiendas, según la lista de tendencias alimenticias de Whole Foods. “Mezclados con otros colores, las verduras y los granos enteros morados causan una presentación bonita e impulsan la salubridad de los alimentos”, indica Siegel. “El color proviene de las antocianinas, un antioxidante que ha sido relacionado con un menor riesgo de enfermedad del corazón y algunos tipos de cáncer”. Pero revisa las etiquetas cuidadosamente en los alimentos empacados, sugiere ella. “El cereal, los chips y papitas u otros productos empacados podrían tener tantas calorías, azúcares y sodio como las opciones menos coloridas”.

Tazones de energía

Si tu muro de Instagram aún no ha sido inundado con tomas de estos combos de vegetales, granos enteros y proteína, prepárate. Los alimentos en tazón están listos para ser populares nuevamente este año, y puedes esperar ver más de los mismos en los menús de restaurantes y en los congeladores del supermercado. Pero son solo tan saludables como los ingredientes que contienen. “Mira lo que sucedió con las ensaladas, algunas tienen tanto como 1,000 calorías y 1,000 mg de sodio o más”, dice Siegel. “Los tazones podrían fácilmente ir por el mismo camino”.

—Trisha Calvo