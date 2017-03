Vicente Fernández estalla contra quienes lo ‘matan’ cada 8 días

El cantante se pregunta quien lo odia tanto

Hace unos días, en redes sociales, surgió el rumor de que el cantante Vicente Fernández había muerto, pero para fortuna de todos, “El Charro de Huentitán” está más vivo que nunca, y así lo comunicó a través de su cuenta de Instagram.

Quizá esta terrible rumor se propagó, luego de que su hijo Alejandro Fernández confirmó hace unos días que su famoso padre había tenido una recaída en su estado de salud.

Por este motivo, “Chente” decidió usar las redes sociales para encarar a la gente que lo quiere ver muerto:

“¿Quién me odia tanto que cada 8 días me está matando?, “Mejor que venga y me mate en persona”, expresó furioso.

En la imagen podemos observar al intérprete de “Mujeres Divinas”, sonriente y muy buen semblante.

Quien me odia tanto que cada 8 días me están matando? Mejor que venga y me mate en persona! A post shared by Vicente Fernández (@_vicentefdez) on Mar 2, 2017 at 11:05am PST

Karina Dionicio