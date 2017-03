Video: Vidente predice separación de Donald Trump y Melania

La Gitana también vaticinó sobre el futuro de los indocumentados en Estados Unidos

El mandato del presidente Donald Trump tomará solidez y forma más no su matrimonio.

Así lo predijo, esta semana, Lucía “La Gitana” en medio de su participación en el programa “Un Nuevo Día”, de Telemundo.

“Por lo pronto, (Trump) va a estar con esta persona (Melania), pero yo veo que en el futuro, no. El Diablo significa cortes, significa trabas. Yo veo que como que va a ver otra persona en su camino, otro amor”, planteó La Gitana.

“Veo un corte en esta pareja, va a ver un nuevo amor para el presidente”, insistió la vidente.

Cabe señalar que el comportamiento distante de la pareja y las expresiones de angustia de la primera dama en eventos públicos han sido tema de debate de redes sociales desde que Trump asumió la presidencia.

Sobre el tema de los indocumentados y las medidas impuestas por el republicano, la astróloga vaticinó que “todos los inmigrantes que cumplan con los requisitos tendrán buena estrella y tendrán el camino más fácil”.

En cuanto a los soñadores o “dreamers”, estimó que no hay garantías de que no sean deportados. “Habrán nuevas reglas, pero con mucha fertilidad. Estas nuevas reglas van a ser como muy marcadas, Esto sí, esto no. No habrán grises… los que cumplan van a encontrar los beneficios de los estudiantes. Por un lado, estamos tranquilos, pero hay otros que van a ser deportados”, planteó la astróloga.

Contrario a otras predicciones, las de La Gitana no vislumbran una terminación del mandato.

“Termina un ciclo, y tiene mucha posibilidad de terminar este ciclo”, dijo.

Agregó que “en abril o mayo esta presidencia se verá estimulada por grandes sucesos de cambio y estrategias nuevas”.