Cónsul de México: ICE ha detenido más de 160 inmigrantes mexicanos en Los Ángeles

El cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba, informa sobre las detenciones de inmigrantes mexicanos ocurridas recientemente, y ofrece los servicios del consulado a los mexicanos

Desde que comenzó la administración de Donald Trump, el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) ha detenido 167 inmigrantes mexicanos en el área de Los Ángeles.

“Solo hoy (viernes 4 de marzo) detuvieron a cinco “, dijo el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba en conferencia de prensa.

Puntualizó que algunos de los detenidos fueron deportados de inmediato debido a que tenían órdenes de deportaciones previas.

“Las personas han sido arrestadas en operativos en sus casas, las calles y lugares públicos”, precisó.

“Desafortunadamente, algunas de las detenciones han sido de personas cuyo único delito era no tener documentos de residencia legal en este país. Fueron aprehendidas por estar en el lugar y momento equivocado. ICE no iba por ellos pero se los encontró en el operativo”, destacó.

García de Alba fue muy puntual al decir que no ha habido redadas de migración. “Tal y como se conocen en español no se han presentado. Una redada implica detener a mucha gente en un mismo lugar y una gran colaboración policiaca”, recalcó. También hizo ver que tienen la seguridad que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ha colaborado en los operativos de ICE de acuerdo a información dada por el alcalde Eric Garcetti.

Menos deportaciones

“Debemos aclarar que si comparamos las detenciones hechas bajo el gobierno de Trump con las del presidente Obama, hasta ahorita hay menos deportaciones de las que hubo por mes. Es decir que no estamos viendo un aumento en las detenciones con Trump”, enfatizó.

“Lo que sucede es que han magnificado los operativos por el tipo y el estilo del presidente que tenemos que alardea de todo en Twitter. Hay una percepción exagerada de lo que está pasando”, observó.

Y aunque dijo que no era su papel pedir prudencia a los medios de comunicación. “Sí se debe cuidar mucho cómo se maneja la información para no crear pánico y más miedo del que ya hay”, anotó.

Incluso hizo ver que algunos padres le han dicho que ya no quieren llevar a sus hijos a la escuela por miedo a ser detenidos por migración, “yo les digo que no lo hagan, llévelos. Los menores no deben perder clases”.

¿Regresar a México?

A partir de la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, las llamadas al consulado se han incrementado notablemente. “Antes de Trump, recibíamos 520 llamadas telefónicas por día. Ahora tenemos un promedio de 800 llamadas”, anotó.

El diplomático reveló que también han llegado familias a preguntar qué necesitan para retornar a México. “Hoy tuvimos tres familias que vinieron al Consulado a consultarnos sobre el tema. No han sido muchos los casos pero los hemos tenido. Y estamos aquí para asesorarlos sí esa es su decisión”, dijo.

Agregó que el registro como mexicanos de personas nacidas en Estados Unidos que son hijos de padres mexicanos, ha aumentado 30% con Trump.

Matrícula consular

Cuestionado sobre la recomendación dada por algunos líderes y activistas de que los inmigrantes indocumentados no deben portar con ellos la matrícula consular, ya que se ponen en riesgo en caso de ser detenidos por Inmigración, dijo que este documento de identificación emitido por el gobierno mexicano, no representa ningún peligro. “Lo que sí es un problema es usar documentos falsos”, sentenció.

El cónsul mexicano reveló que están muy al pendiente de las acciones de ICE, al grado que tienen personal instalado en el Centro de Detención de Adelanto.