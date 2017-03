Ante la falta de fútbol en su país, aficionados argentinos se aferran a sus ‘extranjeros’

Los hinchas locales sólo pueden disfrutar de ver a sus ídolos por TV, como Messi, Agüero o Tevez; y hasta se enteran de casos curiosos

Si usted es argentino, ¿qué gol gritó más el fin de semana? ¿El de Agüero en Manchester City (Inglaterra), los dos de Messi ante Celta, en España, el primero de Tevez en la Super Liga China, uno de los tres para el triunfo como DT de Ramón Díaz en Arabia o el de Emiliano Tade en Nueva Zelanda?

Barcelona y Messi siempre generan adhesión. Si es de Independiente, quizás el del Kun; si simpatiza por Boca, por ahí el de Tevez; si es millonario, pudo sonreír con otro éxito del riojano, aunque el más emotivo fue el de Tade: el suyo sirvió para darle a Auckland City el 2-1 en el último minuto sobre Eastern Suburbs, por la Premiership de Nueva Zelanda.

Sucede que el hincha argentino no puede vivir sin fútbol. Y, en medio de la abstinencia por la huelga en Argentina, cualquier anotación con sangre celeste y blanca en el resto del planeta es recibida como agua en el desierto. La tesis parece simple: si eres argentino, para poder jugar tienes que irte al exterior. Es que la pelota rueda en todas partes del mundo, sobre todo en las principales ligas, menos en la Argentina. El fin de semana argentino tuvo actividad fronteras afuera en los torneos más importantes como España, Italia e Inglaterra, también en ligas de segundo orden como México, Francia, Brasil y la MLS; y además en lugares más exóticos como Arabia Saudita, Chipre, Malasia y China.

Todos juegan sus partidos y muchos de ellos, con la mira puesta en la selección. Sergio Agüero no la tenía sencilla. Había pasado a ser suplente de Gabriel Jesús para Guardiola, pero la lesión del brasileño le devolvió la titularidad y el Kun volvió a pagar con goles, como el de ayer para el triunfo del City ante Sunderland 2-0, encuentro en el que también fue titular Wilfredo Caballero. Un día antes, Marcos Rojo había cerrado una semana feliz (fue citado por Bauza y volverá al seleccionado) con una anotación para Manchester United en el empate 1-1 con Bournemouth.

Lionel Messi sigue encendido, autor de dos golazos ante Celta de Vigo (5-0) para mantener a Barcelona en la cima de la liga de España; en el 3-0 del Atlético de Madrid del Cholo a Valencia ingresaron Nicolás Gaitán y Ángel Correa, mientras que en los derrotados fueron titulares Ezequiel Garay y Enzo Pérez.

En Italia, la noticia la aportaron Ever Banega y Mauro Icardi, en el 5-1 de Inter ante Cagliari. El primero anotó un golazo de tiro libre y el delantero, de penal. Paulo Dybala aportó una asistencia para que el líder Juventus rescate un empate (1-1) ante Udinese, que contó con Rodrigo De Paul jugando como volante por la derecha, con un despliegue más táctico que vistoso. En la Vecchia Signora esta vez no marcó Gonzalo Higuaín. Papu Gómez fue titular en el empate 0-0 de Fiorentina (jugó Gonzalo Rodríguez) y Lucas Biglia salió lesionado en el triunfo de Lazio 2-0 ante Bologna, lo que podría ser una preocupación para Edgardo Bauza pensando en la serie eliminatoria del seleccionado (el 23 de este mes contra Chile y el 28 contra Bolivia). En Francia, ayer Oscar Trejo fue titular en Toulouse y Emiliano Sala en Nantes. Más cerca, en Brasil, Federico Mancuello sumó una asistencia en el 3-3 de Flamengo vs. Fluminense.

De Tevez a Barbero

El debut oficial de Carlos Tevez en el Shanghai Shenhua no fue positivo, ya que el equipo había sido eliminado de la Champions League de Asia, pero ayer, en el estreno por la SuperLiga China, en el 4-0 ante Jiangsu Suning, el Apache fue figura anotando un gol de penal y aportando dos asistencias para las anotaciones de Gio Moreno, la primera de pelota parada y la segunda con un cabezazo entrando por el punto penal.

Ezequiel Lavezzi también fue noticia en China: volvió después de ocho meses en el 0-0 de Hubei Fortune y Henan Jianye. Había jugado su último partido en las semifinales de la Copa América Centenario vs. Estados Unidos, el 21 de junio del año pasado. Metió un gol y la selección ganó 4-0, pero sufrió la fractura del radio izquierdo tras una fuerte caída tras golpearse con un cartel de publicidad.

En Chipre hizo un gol Alejandro Barbaro para el 3-1 de Karmiotissa sobre Nea Salamis; en Malasia se anotó en la red Jerónimo Barrales para Johor; en Grecia convirtió Pablo Mazza en la derrota de Asteras Trípolis con AOK 2-1 y en la misma Liga de Nueva Zelanda, donde convirtió Tade, Facundo Barbero hizo el gol del triunfo de Hawke’s Bay United sobre Southern United por 2-1.

El partido de los DT

En Inglaterra, Mauricio Pochettino festejó el 3-0 de Tottenham ante Everton, por la 27° fecha de la Premier. Eduardo Berizzo sufrió con las genialidades de Messi y Cía. en la goleada sufrida por Celta de Vigo 5-0; incluso tras el partido, el Toto reconoció, resignado: “No hay táctica que pueda frenar a Messi”. Diego Simeone cumplió 200 partidos por liga como DT de Atlético de Madrid en el 3-0 a Valencia. Ramón Díaz festejó en Arabia: ganó el clásico 3-1 a Al Ittihad y su equipo, Al Hilal, le sacó 8 puntos de ventaja al escolta Al Nassr a seis fechas del final. En México Almeyda le ganó el duelo a Cristante y el Tata Martino se presentó en la MLS.

Como se ve, la sangre argentina es noticia por el juego en todo el planeta menos… en nuestro propio país, donde los futbolistas se juntan para jugar amistosos a puertas cerradas mientras esperan que se destrabe el conflicto gremial.