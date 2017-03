Selena Gómez sigue demostrando su amor por The Weeknd

Parece que la relación entre los cantantes va tomando cada vez más forma

El amor golpeó a la puerta de Selena Gómez una vez más, y la cantante decidió no esconder su felicidad.

Esta semana, la exchica Disney acompañó a su nueva pareja, el cantante The Weeknd , durante el show más importante de su gira europea en Ámsterdam.

Después, los enamorados se dirigieron a París, en donde fueron descubiertos por los paparazzi que aprovecharon para hacer fotos de la nueva pareja del momento.

Tras unos días a puro amor los cantantes tuvieron que separarse para poder seguir con sus compromisos: The Weeknd continúa con su gira por Europa y Selena con la promoción de su nuevo tema junto al Dj Kygo, It Ain’t Me.