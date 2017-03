“Batalla” en la Casa Blanca: Steve Bannon contra Ivanka Trump

La hija del presidente y el asesor más importante tienen serias diferencias sobre el cambio climático

Una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump provocó un enfrentamiento entre su asesor principal, Steve Bannon, y su hija Ivanka.

Bannon apoya la idea que Estados Unidos “cancele” el Acuerdo de París, que obliga a los países que suscribieron el acuerdo a impulsar políticas contra el calentamiento global.

Sin embargo, Ivanka Trump está totalmente en contra, así como Rex Tillerson, secretario de Estado, pues consideran que hacerlo tendría amplias implicaciones diplomáticas que no le convienen al gobierno, publicó The New York Times.

Desde la campaña de su padre, Ivanka había mostrado una postura a favor del medio ambiente, incluso fue responsable de una reunión con el exvicepresidente Al Gore, quien la calificó de “muy productiva”.

A finales de noviembre de 2016, el presidente Trump se quedó solo con su postura de negación del cambio climático, luego de que entrara en vigor el Acuerdo de París, el cual ya había sido aceptado por 175 naciones, incluido los Estados Unidos.

La ratificación del acuerdo en Marrakech, Marrueros, sumó 109 países, un porcentaje por encima del mínimo para compromisos de este tipo, reportó la ONU.

Los expertos en medio ambiente y política internacional indicaron entonces que aunque EEUU puede retirarse del acuerdo, esa dejaría muy mal parada a la nación y vulneraría futuros acuerdos, pues naciones como Alemania y China están dispuestas a liderar la lucha contra este problema.

Uno de los últimos actos de John Kerry como secretario de Estado de la administración de Barack Obama fue justamente en Marrakech, donde indicó que dejar de combatir el cambio climático tendría “consecuencias desastrosas”.