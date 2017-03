Chivas 0 – 0 Correcaminos: Sigue el partido de la Copa MX online en vivo

Rojiblancos y tamaulipecos se juegan el todo por el todo esta noche en el estadio Chivas

Sigue aquí todas las acciones en vivo del Chivas vs. Correcaminos:

34′ Tiro de esquina por izquierda para Chivas.

30′ Ya calienta toda la banca del ‘Rebaño’

27′ Zendejas intenta de larga distancia para Chivas pero le desvían el tiro. Tras el tiro de esquina el mismo Zendejas se tira una ‘palomita’ y llega a puerta, pero el arquero se queda con el balón.

27′ Chivas no encuentra un buen juego colectivo y Correcaminos no tiene espacios para pasar con claridad la media cancha. El partido no se ve claro hacia ningún lado.

25′ Otro tiro de esquina para el Rebaño

23' @Calde11Avion suelta un potente zurdazo que da en el brazo del zaguero, pero el árbitro señala que la tenía pegada al pecho. — CHIVAS (@Chivas) March 8, 2017

22′ Chivas pide una mano, pero el árbitro del encuentro afirma que no hubo intención.

21′ Tiro de esquina por derecha para las Chivas.

19' Tarjeta amarilla para Néstor Olguín tras cometerle falta a @werofierro sobre la banda izquierda. pic.twitter.com/PWVqpxWRSJ — CHIVAS (@Chivas) March 8, 2017

18′ Nestor Olguín le dio una fuerte patada a Fierro que intentaba desbordar por izquierda. Primera tarjeta de amonestación del partido para el jugador de los Correcaminos.

16′ Cae Zendejas dentro del área de los Correcaminos y la afición chiva pide penal. El jugador se duele además por un balonazo en los genitales.

13′ Chivas llega por primera vez con peligro al arco de los Correcaminos.

7′ El encuentro se libra en la media cancha, Almeyda y Ordiales estudian la dinámica de sus rivales.

3′ Olguín llegó con claridad por un lado y puso en peligro a la meta rojiblanca.

0′ El árbitro hace sonar su silbato y comienza el encuentro. Chivas con su uniforme clásico y los Correcaminos vestidos de azul y naranja.

Una entrada no muy nutrida en el estadio Chivas da la bienvenida a los equipos.

Los equipos ya están en la cancha y el protocolo de la Copa MX ya comenzó.

Bienvenidos a casa, ChivaHermanos. ✌️🇲🇨 ¡Juguemos juntos por el pase a Cuartos de Final! 👊🏆 pic.twitter.com/o0MBuqhn9g — CHIVAS (@Chivas) March 8, 2017

Ya hay alineaciones para el encuentro en el estadio Chivas

Ellos son los 11 que mandará Matías para luchar por el pase a Cuartos de Final. 🏆🇳🇱 ¡Con todo, Rojiblancos! 👏👏👏 pic.twitter.com/eTSmy6bjQm — CHIVAS (@Chivas) March 8, 2017

Alineación @CFCorrecaminos: Rambo, Olguín, Valdéz, Chávez, S Rosas, Acosta, Bocanegra, Rincón, Olsina, Hinestroza, y Atilano. DT Ordiales pic.twitter.com/uehkI5ky3X — CF Correcaminos UAT (@CFCorrecaminos) March 8, 2017

Aunque ayer perdieron a Isaac Brizuela por al menos tres meses, las Chivas saben que el show debe continuar y esta noche deben centrar su atención en avanzar a los Cuartos de Final de la Copa MX.

Los rivales del Guadalajara son los Correcaminos de la UAT, que llegan a territorio tapatío con el deseo de dar la sorpresa.

El cuadro de Ciudad Victoria es dirigido por Jaime Ordiales, quien todavía el torneo pasado fungía como director deportivo del Rebaño. Matías Almeyda ensayó la formación rojiblanca con Jair Pereira como principal novedad en la defensa, al estar suspendido en la Liga, además de Javier Eduardo López, quien no jugó contra el Toluca porque se recuperaba de un golpe.

Ordiales presentaría a su mejor equipo, con el veterano Vicente Matías Vuoso en la delantera y Lucas Ayala como recuperador en el medio campo. Las Chivas han jugado tres Finales de Copa MX desde 2015, pero sólo han logrado el título en la edición del Apertura de ese año, con Almeyda como técnico.

Las fases de eliminatoria directa en la Copa MX son a un solo juego, por lo que el resultado de hoy en el Estadio Chivas será definitivo. Si empatan, irán directo a penaltis.