Grupos y Calendario de Copa Oro 2017 de CONCACAF

Se dieron a conocer los pelotones para el torneo y los días de los partidos; descarga tu calendario y compra tus boletos

La CONCACAF anunció hoy los partidos para la fase de grupos y el calendario completo de partidos para la Copa Oro 2017.

El evento, realizado en la Bahía de San Francisco, dio a conocer el camino que deberá seguir cada una de las 12 selecciones nacionales en su meta hacía el título de la región en el torneo de julio.

“Con los grupos ya determinados, tenemos un claro panorama en relación al calendario de partidos que se jugarán como parte de la Copa Oro en julio”, dijo Victor Montagliani, Presidente de la CONCACAF. “Con muchos partidos interesantes a jugarse en algunos de los mejores estadios del país y culminando en Levi’s Stadium el 26 de julio, será un verano emocionante para los aficionados del fútbol en la región”.

Grupo A

Nueva York/Nueva Jersey (Red Bull Arena), Houston (BBVA Compass Stadium), Dallas (Toyota Stadium)

Honduras

Costa Rica

Guayana Francesa

Canadá

Grupo B

Nashville (Nissan Stadium), Tampa (Raymond James Stadium), Cleveland (FirstEnergy Stadium)

Estados Unidos

Panamá

Martinica

Haití o Nicaragua

Grupo C

San Diego (Qualcomm Stadium), Denver (Sports Authority Field), San Antonio (Alamodome)

México

El Salvador

Curazao

Jamaica

La decimocuarta edición del torneo continental comenzará el viernes, 7 de julio en Red Bull Arena, en el área metropolitana de Nueva York, cuando dos eternos rivales centroamericanos, Honduras y Costa Rica, se enfrentan en el primer encuentro del Grupo A. El partido entre Guayana Francesa y Canadá marca el final de la primera jornada doble del torneo.

El pitazo inicial para el Grupo B será el 8 de julio, cuando la Copa Oro se juega por primera vez en Nissan Stadium en Nashville, en un partido que será una revancha del partido de tercer lugar del 2015, entre el cabeza de serie y sede del torneo, Estados Unidos, en contra de Panamá. El segundo partido será entre las selecciones de Martinica y Haití o Nicaragua, quienes disputarán un repechaje durante las Fechas FIFA de marzo para decidir cuál de los países será la doceava y última Asociación Miembro participante.

México, cabeza de serie del Grupo C, iniciará su participación en el torneo ante El Salvador, el domingo 9 de julio como parte de la doble jornada en Qualcomm Stadium, de San Diego. Curazao, en lo que será su primera participación en una Copa Oro, inaugurará a la doble jornada ante Jamaica, subcampeón de la Copa Oro 2015.

El Lincoln Financial Field en Filadelfia será la sede para dos partidos en cuartos de final, el 19 de julio, entre el ganador del Grupo A y Grupo B, y el segundo puesto del Grupo A, mientras que University of Phoenix Stadium, en Glendale, AZ, será la sede para los otros dos cuartos de final, entre el ganador del Grupo C y el segundo equipo en los Grupos B y C, el 20 de julio.

Los ganadores de los partidos en Filadelfia avanzarán a la primera semifinal, la cual se jugará AT&T Stadium, de Arlington, TX, el 22 de julio. Los ganadores de los cuartos de final en Phoenix disputarán la segunda semifinal en el Rose Bowl, de Pasadena, CA, el 23 de julio.

Para ver y descargar el calendario completo de la Copa Oro 2017 de CONCACAF, haga clic aquí. Los boletos para todos los partidos de la Copa Oro ya están disponibles en www.GoldCup.org. Cada uno de los grupos de cuatro equipos, visitará tres ciudades durante la fase de grupos, disputando doble jornadas en cada estadio, en formato de todos en contra de todos.