Hay ayuda para que más mujeres latinas ganen puestos públicos

Entrenamiento, financiación y acceso a redes de apoyo entre las herramientas que se ofrecen para empoderar a mujeres de la comunidad a ocupar puestos públicos. Hay apenas 1% de latinas en puestos de todo el país, donde se toman decisiones que afectan a todos y particularmente a las minorías.

El porcentaje de Latinas en puestos públicos en los Estados Unidos es un patético 1%, uno de los grupos peor representados entre los funcionarios que toman decisiones a todo nivel: local, estatal y nacional.

En general, las mujeres de todas las razas y grupos étnicos ocupan un porcentaje relativamente pequeño de los puestos públicos (solo 19% del Congreso, para mujeres de todas las razas, por ejemplo) en donde se toman las decisiones de gobierno que afectan a todos, y particularmente a las familias, madres e hijos.

Stephanie Schriock, presidenta de la organización Emily´s List, dice no hay escapatoria: hay que trabajar duro para aumentar la representación minoritaria femenina y la representación femenina en general en los puestos públicos de todo el país.

Emily´s list es una organización con objetivos muy claros: elegir a más mujeres progresistas, demócratas y “pro-choice” para defender no sólo los derechos reproductivos de la mujer sino mejorar la política pública en otras áreas.

Otra organización -esta es bipartidista- que ayuda a Latinas a ser candidatas es Latinas Represent.

En vísperas del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, Schriock habló con La Opinión e invitó a las latinas a participar en la campaña más ambiciosa que Emily´s list ha lanzado en sus 32 años de existencia: Run to Win (Lánzate a ganar).

Aquí un vídeo que resume los objetivos de esta campaña.

Para obtener más información e inscribirse en alguno de los entrenamientos que la campaña estará haciendo en todo el país, puede acudir a la página web : http://www.emilyslist.org/run-to-win. Allí se ofrecen dos alternativas: sé una candidata o ayuda a una candidata.

De cualquiera de las dos maneras, Emily´s list ayuda a orientar las actividades de quien se inscriba para recibir más información.

“Esta campaña se va a enfocar en posiciones públicas a nivel local y estatal, y queremos enfatizar especialmente la necesidad de elegir a mujeres de diversos oríenes”, dijo Schriock. “Necesitamos que nos ayuden a encontrar a esas líderes locales y nosotras le podemos dar las herramientas necesarias para ganar”.

Desde su nacimiento, Emily´s List ha entrenado a más de 10,000 mujeres para ser candidatas a puestos públicos y han ayudado a elegir a 116 a la Cámara de Representantes, 23 al senado federal, 12 gobernadoras (“aún nos falta mucho a ese nivel”, dice la entrevistada) y más de 1200 a puestos estatales y locales.

“Durante esos años, hemos construido una comunidad de más de 5 millones de mujeres y de hombres que apoyan nuestro trabajo, ayudan a financiar a la organización y a los candidatos”, explica la líder. “Un 40% de las candidatas que hemos asistido son mujeres de minorías”.

Pero con las latinas falta mucho, reconoce Schriock.

¿Cuál es el principal problema que enfrentan las candidatas?, le preguntamos.

“Desde un principio el problema siempre fue el mismo”, explica. “Falta de acceso a las redes de financiamiento del partido demócrata, en un principio el partido no apoyaba a mujeres porque no ellos pensaban que no podían ganar. Nosotros comenzamos a elevar a esas mujeres con fondos, con entrenamiento, con acceso a redes de influencia”.

El financiamiento es clave, las campañas cuestan dinero. El entrenamiento también, con ambas cosas Emily´s list puede ayudar a las mujeres que decidan “echar su sombrero al ruedo”

“Todo se puede aprender. ¿Cómo ser candidata? Para eso podemos entrenarte. Cómo recabar fondos, probablemente es algo que ya estás haciendo en tu comunidad, tu iglesia, etc. Cómo hacerlo cuando tienes familia, como balancear tu vida privada y pública, etc. Tenemos entrenamientos para todo eso”, dijo.

Solo hace falta traer la pasión por el servicio público, agregó Schriock. “Eso no podemos dártelo, pero sí todo lo demás”.

La buena noticia es que después de la elección de Donald Trump, 10,000 mujeres de todas las comunidades se han sumado a Emily´s list pidiendo más información sobre cómo lanzarse para puestos públicos.

Al día siguiente de la gran marcha de las mujeres el 21 de enero, la organización realizó un entrenamiento para 500 mujeres en la capital del país. El 16% de las que llegaron fueron mujeres latinas.

“Esto nos da esperanza”, dijo Schriock. “El país, los estados y las ciudades están tomando decisiones todos los días que afectan a las familias, reforma migratoria, trabajos, educación, préstamos hipotecarios, vivienda. Necesitamos que esas voces estén bien representadas”.