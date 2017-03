José Ron critica a Cristián de la Fuente por talar árbol

José Ron y Cristián de la Fuente tuvieron un encuentro en redes sociales que ha levantado polémica tras un video que este último compartió en Instagram con el siguiente texto: “Cuando no hay gym… a darle al árbol!!!”.

El cortar el árbol no le pareció gracioso a Ron y respondió así: “Cuando no hay gym, ¿a darle al árbol? Oraleeee lo leo y no lo creo. Solo espero que siembren más de los que destruyan”.

Al parecer el video se trataba de una escena de la telenovela “En tierras salvajes” que ya se graba en México. El compañero de Cristián, Diego Olivera, salió en su defensa para aclarar la situación.

“Estimado [José Ron] Lamento responderte públicamente por un comentario, a mi criterio, un tanto ‘desubicado’, escribió. “No suelo hacerlo pero creo que el que calla otorga. Por lo poco que nos conocemos pero con el respeto con el que siempre nos relacionamos, me permito aclararte que efectivamente es una zona ‘apta para la tala’ y constante reforestación. Coincido contigo que es un tema ‘sensible’ pero tú comentario se me hace absolutamente oportunista. Te recuerdo que lamentablemente nuestra actividad no es ‘sustentable’, me animaría a decirte que en la mayoría de nuestros países. Con esto quiero pedirte que antes de algún descargo irónico té contactes con la producción o con nosotros para aclarar alguna duda que tengas”.

Tras la respuesta de Diego, Cristián de la Fuente editó su publicación, agregando una aclaración del asunto. “A ver… para todos los comentarios sobre el árbol… ese es un árbol que la forestal tiene que botar,” dijo De la Fuente. “En vez de botarlo con una moto sierra…. lo empezamos con un hacha para la grabación y lo hizo el personaje. Es un árbol que está destinado a ser botado y obviamente tiene un plan de reforestación (y si ven me están grabando para la historia… mi personaje se dedica a eso)”.

Cuando no hay gym… a darle al árbol!!! Así se vive #entierrassalvajes @entierrassalvajestv A ver… para todos los comentarios sobre el árbol… ese es un árbol que la forestal tiene que botar. En vez de botarlo con una moto sierra…. lo empezamos con un hacha para la grabación y lo hizo el personaje. Es un árbol que está destinado a ser botado y obviamente tiene un plan de reforestación (y si ven me están grabando para la historia… mi personaje se dedica a eso) A post shared by Cristian de la Fuente (@iamdelafuente) on Mar 4, 2017 at 1:22am PST

El productor de la serie de Televisa, Salvador Mejía, también subió una foto donde se muestra que el árbol que intentó talar Cristián de la Fuente tenía plaga y estaban por cortarlo. Mejía escribió: “Sello del árbol que intento derribar [Cristián] de la Fuente por plaga y sugerido por Semarmat y FCC. Reforestaremos 10 por cada caído”.