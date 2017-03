Actores de Telemundo ganan voto histórico para sindicalizarse en SAG-AFTRA

"Para mí esto no era de ganar o perder, era de unificarnos a todos al gremio actoral, y darme cuenta que como actores tenemos más voz", Pablo Azar

Después de más de un año de discusión entre SAG-AFTRA, -el sindicato que defiende y vela por los derechos de los actores de producciones de ficción- y los ejecutivos de Telemundo, los actores consiguieron hoy, en un voto histórico, ser sindicalizados.

Con 112 votos de los cuales solo 21 fueron por el ‘no’ y 91 por el ‘sí’, los actores de ficción de Telemundo obtuvieron la mayoría para que, desde hoy, el sindicato se siente a negociar con Telemundo los términos de sus contratos, derechos y beneficios laborales.

Durante las últimas semanas los actores que estaban calificados estuvieron enviando sus votos a la sede de SAG-AFTRA, y en el día de hoy fueron contados delante de representantes del sindicatos y sus abogados, como de los abogados y algunos ejecutivos de la cadena Telemundo.

Luego de verificar la veracidad de los votos, y algunas impugnaciones, ambas partes estuvieron de acuerdo con lo resultados que fueron contundentes. Si bien solo se necesitaba para ganar la mitad más uno, en este caso superó más del 80% a favor del sindicato.

Al final de la elección hablamos con Pablo Azar, quien se encontraba presente en el momento de la decisión y quien fue de algún modo uno de los actores más activista intentando que esto fuera un hecho.

“Había muchos nervios, muchas ansiedad, muchas incertidumbre, porque al fin de cuentas para mí esto no era de ganar o perder, era de unificarnos a todos al gremio actoral, y darme cuenta que como actores tenemos más voz, y me da emoción saber que tenemos más del 70% de los votos… Yo no me esperaba que tuviéramos tanto apoyo porque muchos actores tuvieron miedo de hablar o de hacer pública su posición, entonces nunca sabíamos cuál era el apoyo”, nos explicó Azar.

El actor mexicano, quien en una entrevista con New York Times contó que debía manejar un UBER para poder cubrir sus gastos ya que su trabajo de actor no era suficiente, expresó que para él este paso dentro de la industria del entretenimiento es aún mayor.

“Para mí este es un día histórico, me siento orgulloso de formar parte de este día porque esto no es solo la representación de SAG-AFTRA en Telemundo, es un cambio grande en cómo es tratado el hispano dentro de Estados Unidos… Este proceso lo está viendo mucha gente, lo ven los medios del mundo, otros sindicatos, y que justo pase cuando hay tanta polémica con la discriminación a ciertos grupos, que demos este paso nosotros los hispanos y con el apoyo de SAG, que es la primera vez que está involucrado algo en español, creo que va a hacer que se cambien muchas cosas en el trato hacia los latinos en Estados Unidos”, concluyó.

Recordemos que Telemundo siempre pidió que fueran los actores los que votaran para ver si querían ser sindicalizados o no, y que no fuera una negociación entre compañía y sindicato. Sin embargo, de diferentes maneras, el presidente de la cadena Luis Silberwasser,envío mensajes internos a los actores para que optaran por el ‘no’. Como el siguiente video que te compartimos hace unos meses.

Loading the player...