Adónde ir y qué hacer en la Florida Central

Jueves 9 de marzo

Disney: La Sirenita

El clásico de Disney ‘The Little Mermaid’ llega a la escena del Dr. Phillips Center en una presentación de Fairwinds Broadway en Orlando. Del 9 al 12 de marzo en el Walt Disney Theatre (445 S. Magnolia Avenue, Orlando, FL). Entradas desde $33.75. Más en: http://www.drphillipscenter.org

Viernes 10 de marzo

Orlando Jazz Festival

Dos días de gran jazz en la Seneff Arts Plaza del Dr. Phillips Center le permitirán escuchar en Orlando a leyendas del jazz como David Sanborn y muchos otros grandes músicos. El 10 de marzo a las 5 pm y el 11 de marzo a las 10:30 am en Dr. Phillips Center (445 S. Magnolia Avenue, Orlando, FL). Más en: http://www.drphillipscenter.org

Miércoles 15 de marzo

Exámenes de salud gratuitos en West Volusia

Todos los miércoles de 12 pm a 6 pm se ofrecen exámenes gratuitos de presión arterial, glucosa, colesterol y masa corporal en Hispanic Health Initiatives, 70 Spring Vista Dr. Unit #2, Debary, FL. Más información: 386-320-0110.

Mercado de pulgas

Antigüedades, joyería y más se ofrecen en el mercado de pulgas del Concilio de Envejecientes de Osceola, el miércoles 15 de marzo de 8 am a 12 pm. Información: 407-483-1473.

Jueves 16 de marzo

Talleres para desarrollo de negocios

La organización Ser Colombia en colaboración con PROSPERA (antes HBIF) invita a las personas que deseen establecer un negocio (y con ello solicitar la visa de negocio) a una serie de talleres informativos. El 16 de marzo se impartirá el taller ‘Taxes y aspectos legales’, a cargo de Claudia Rojas, a las 6 pm en la misma ubicación. El jueves 20 de abril, 6 pm, Camila Pachón impartirá el taller ‘Visas de negocios para extranjeros’ y el jueves 18 de mayo el taller ‘Plan de negocios’ será impartido a esa misma hora y en el mismo lugar, por Karen Vergara. Todos los talleres son gratis. Más información: info.SerColombia@gmail.com o 407-782-2666

Sábado 18 de marzo

Cumbre comunitaria y de negocios de Orlando

El alcalde Buddy Dyer convoca a la Cumbre 2017 para que negociantes y líderes vecinales, además del público en general, interactúen para impulsar el desarrollo comunitario. El sábado 18 de marzo en Loews Royal Pacific Resort, Universal Orlando, en 6300 Hollywood Way. Más en cityoforlando.net/summit

Domingo 19 de marzo

AIPEH: Sembrando paz

La Asociación Internacional de Poetas y Escritores, Arte y Cultura Hispana (AIPEH) dará inicio a la celebración de su décimo aniversario con la Siembra del Árbol de la Paz, en alianza cultural colaborativa con la Ciudad de Orlando, IDEAS FOR US, el Círculo Universal de Embajadores de la Paz (Suiza-Francia), UHE/Unión Hispanomundial de Escritores en Perú y ASORBAEX en España. La actividad se llevará a cabo el domingo 19 de marzo a las 3 pm en el patio del Teatro THE REP en el Parque Loch Heaven, 1001 E Princeton St., Orlando.

Viernes 24 de marzo

Un Don Giovanni singular

Opera Orlando presenta ‘Don Giovanni’, de Wolfgang Amadeus Mozart, en una singular puesta en escena situada en un entorno universitario contemporáneo. El 24 y 25 de marzo a las 7:30 pm y el 26 de marzo a las 2 pm en el Teatro Alexis & Jim Pugh, Dr. Phillips Center for the Performing Arts (445 S. Magnolia Avenue, Orlando, FL 32801). Entradas de $29 a $75. Información en http://www.drphillipscenter.org

Sábado 25 de marzo

Trío Los Andinos

Para celebrar 55 años de buena música se presentará el Trío Los Andinos en Acacia Banquet Hall (1865 N, Econolockhactchee Tr., en Orlando) el sábado 25 de marzo a las 7 pm. Entradas $20 por adelantado, $25 en la puerta. Reservaciones: 407-738-6502

Talleres sobre salud, diabetes y nutrición

En la Iglesia Misión San José (165 Emporium en Road Pierson, FL) se ofrecerá a los residentes deWest Volusia asesoría en materia de diabetes, nutrición y ejercicio físico. De 8 am a 2 pm. Información en 386-320-0110.

Domingo 26 de marzo

Música coral y de cámara

El grupo Lutheran Cantata Choir and Chamber Ensemble interpretará obras de Bach, Mozart y Rutter el domingo 26 de marzo, 3 pm. En la iglesia Luterana St. Luke (2021 W. SR 426, Oviedo). La entrada es gratis. Más información: sllcs.org/concert-series

Sábado 22 de abril

Tertulia Cuatro Gatos cumple 10 años

El grupo Cuatro Gatos les invita a celebrar el 10 aniversario de la Tertulia Cuatro Gatos con música, poesía y más. Todos son bienvenidos. Este programa será presentado en español. El sábado 22 de abril, de 1 pm a 3:30 pm en Chickasaw Branch, 870 N. Chickasaw Trail. Además, cada semana el grupo Cuatro Gatos se reúne en varias localidades de la Florida Central. Los miércoles a las 6:30 pm en South Creek Branch, 1702 Deerfield Blvd, los jueves a las 6:30 pm en Southeast Branch, 5575 S. Semoran Blvd., el martes 11 de abril a las 6 pm en Windermere Branch, 530 Main St., Windermere y el jueves 6 y jueves 20 de abril a las 6 pm en Edgewater Branch, 5049 Edgewater Dr.