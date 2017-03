Boricuas en Orlando apoyan la estadidad para Puerto Rico en el centenario de la ciudadanía estadounidense

El 11 de junio los puertorriqueños en la isla decidirán en referéndum si prefieren convertirse en estado o si optan por la independencia o mantener el estatus de libre asociación

Líderes y miembros de la comunidad boricua en la Florida Central celebraron los 100 años de ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños con un apoyo a la estadidad para la isla y se prepararon para festejar el Día de Puerto Rico en Tallahassee el próximo 26 de abril.

“Estamos tratando de conseguir la ciudadanía completa, ya es tiempo que optemos por la estadidad. Apoyamos el referéndum, que los puertorriqueños decidan en la isla y nosotros desde aquí vamos a hacer presión ante los Congresistas para conseguir la estadidad”, expresó Joe Bracero, presidente de la Fundación Estadista de Puerto Rico en la Florida.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó el 3 de febrero una ley que da paso a un plebiscito a celebrarse el 11 de junio de este año para decidir el estatus de la isla en las urnas.

De acuerdo a esta ley, la mayoría podrá elegir primero en las urnas entre dos opciones: una, convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos; otra la independencia o mantener el esquema de Estado Libre Asociado. Si gana la segunda se realizará otro referéndum el 8 de octubre para escoger entre la independencia y la libre asociación.

Gladys Casteleiro, organizadora de la Segunda Convención Estadista de Puerto Rico en Orlando realizada en 2016 y fundadora de la Fundación Estadista de Puerto Rico en Florida, hace 20 años en Orlando, dijo que es tiempo de que los puertorriqueños cuenten con una ciudadanía completa y tengan igualdad de derechos, que puedan votar por el Presidente si residen en la isla, contar con dos senadores y tener un grupo de representantes de acuerdo a su población en caso de que Puerto Rico se convierta en el estado número 51 de la nación.

“Nosotros somos los que llevamos el mensaje… nosotros somos parte de esta nación pero no nos atrevemos a decir que nos falta un pedacito. Ese pedacito es el que toma la decisión de si verdaderamente somos el estado 51 o no. Por otro lado, aunque tomemos esas decisiones en la isla, aquí hay un grupo con un poder inmenso: el Congreso, el Senado y la Presidencia son los que toman las decisiones. No es gratis, porque nosotros vamos a las urnas, votamos por esos Congresistas, cuando llegue ese momento en la isla, vamos a ir a donde ellos para decirles tú estás aquí porque yo vote por ti. Estamos felices, unidos, todos somos uno. Porque aunque estamos aquí en estos momentos, nuestro corazón está allá”, precisó Casteleiro en la reunión convocada en el local de la organización puertorriqueña DominoUSA, en Orlando.

El 2 de marzo de 1917, el presidente Woodrow Wilson firmó una ley, conocida como ‘Jones Act’ que otorgó a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense, estableció para el gobierno de la isla la separación de las ramas ejecutivas, legislativas y judiciales y creó el puesto de Comisionado Residente, entre otros.

Casteleiro resaltó que en una reunión con el entonces candidato presidencial Donald Trump en Orlando, semanas antes de ser electo presidente, estuvieron alrededor de 20 líderes expresando su deseo por la estadidad de la isla. Trump afirmó entonces, de acuerdo a ese testimonio, que la decisión la tenían que tomar los puertorriqueños.

Mientras, la puertorriqueña enfatizó la formación de una Coalición entre Florida y Puerto Rico para lograr esta meta, junto a Líderes Estadistas de la Florida Central y organizaciones como Puerto Rico Equality Coalition y miembros de LULAC, entre otros grupos.

“Muchas personas que están en Puerto Rico como no han tenido el privilegio de votar por presidente y congresistas no saben los beneficios que le traen al ciudadano al mejorar la vida de ellos”, resaltó la líder estadista y exsenadora de Puerto Rico Miriam Ramírez de Ferrer, de 75 años.

Mientras, René Rosario, presidente de Lideres Estadistas de la Florida Central, organización fundada en el 2007, dijo que apoya el próximo referéndum y que estarán muy activos promoviendo que el puertorriqueño salga a votar mientras que impulsó a quienes viven en Florida a que contacten con los representantes y senadores para dejarles saber su apoyo al referéndum.

“La inquietud siempre ha sido colaborar, lo que es promover, ayudar a nuestros hermanos en Puerto Rico a conseguir la estadidad. Puerto Rico ha llegado a un colapso económico, al final de día el problema en Puerto Rico es la colonia, nosotros dependemos siempre de un presupuesto de Estados Unidos donde se coge siempre lo que sobra de los presupuestos y no tenemos senadores ni congresistas que defiendan ese presupuesto, que nos den el trato justo como otro estado”, dijo Rosario.

Frente a aquellos que se oponen a la estadidad dijo que “ellos están en su derecho de pensar lo que quieran. Ya en el plebiscito anterior [en 2012] la gente votó y hay la tendencia que quiere la estadidad”.

En el plebiscito de 2012 más de la mitad de los electores votó a favor de la estadidad, pero votación no contó con el compromiso del Congreso de Estados Unidos para aplicar la decisión de los que en él votaron.

No será tarea fácil

En otro evento similar, realizado en el centro Acacia Banquet, en Orlando, y organizado por el Colegio de Abogados Puertorriqueños en Florida, se congregó otro gran grupo de líderes puertorriqueños y funcionarios electos a favor de la estadidad.

Bob Cortés, representante del Distrito 30 de Florida, anunció la resolución HB 8007 que sometió a la Cámara de Representantes para declarar el Día de la Ciudadanía Americana de los Puertorriqueños en Florida.

Además, destacó la gran y creciente presencia de población puertorriqueña en la Florida: “ya somos más de un millón en la Florida, para 2020 vamos a ser el estado número uno de puertorriqueños, sobrepasando al estado de New York. Y se ve el aporte a nivel estatal y local como lo estamos haciendo el congresista Darren Soto, el senador Víctor Torres, el representante René Plasencia, David Santiago, que somos parte de las aportaciones del crecimiento de los puertorriqueños en la Florida Central”.

Sobre el referéndum, Cortés dejó su resultado en manos de los que viven en la isla: “como lo han hecho otras veces, tienen el derecho, celebramos 100 años de ciudadanía americana y Puerto Rico es la colonia más antigua que existe en Estados Unidos, que el pueblo decida”.

Mientras, Luis Figueroa, director estatal de la oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Florida (PRFAA), expresó el orgullo de llevar la ciudadanía estadounidense y al mismo tiempo celebrar su orgullo boricua.

“Nosotros somos unos ciudadanos con nuestra propia cultura y nuestro propio idioma, creo es importante celebrar esta ciudadanía americana”, dijo Figueroa.

Mientras, Anthony Suárez, presidente del Colegio de Abogados Puertorriqueños en Florida, dijo que conseguir la estadidad para la isla no será una tarea fácil de ganar el referéndum: “empieza la batalla para asegurar que el deseo del pueblo puertorriqueño lo haga el Congreso. Para nosotros que vivimos aquí, si Puerto Rico quiere ser un estado, que sea una realidad. No va a ser fácil ganar la estadidad para Puerto Rico, aunque en mi opinión los puertorriqueños la han ganado con su sangre. Va a ser una pelea y debemos prepararnos para esa lucha”.

Precisamente, Suárez es organizador del Día de Puerto Rico en Tallahassee, que se realizará el 26 de abril y al que se espera asistan líderes boricuas e hispanos y donde se reconocerán las contribuciones y el crecimiento de la diáspora puertorriqueña en la Florida.

El evento de dos días, empieza el 25 de abril con una recepción de bienvenida y la entrega de los premios Nuestro Orgullo. Al día siguiente, el 26, se realizará un panel de discusiones y talleres con legisladores y expertos sobre temas como la crisis fiscal de Puerto Rico, las formas de migración, el impacto de la educación, la vivienda, el cuidado de salud y la justicia criminal.

Zoe Colón, coordinadora del evento, exhortó a la comunidad a asistir a esta actividad que tendrán buses saliendo desde Orlando: “este es un evento para todos los puertorriqueños y otros hispanos de todos los partidos políticos e ideologías. Queremos unir a nuestro pueblo para demostrar nuestra fuerza social, económica y política en el estado”.

Por su parte, la congresista de Florida Stephanie Murphy expresó ante la Cámara de Representantes su respaldo a que Puerto Rico se convierta en estado. “Los vínculos entre Puerto Rico y la Florida son muy fuertes. Mi estado es hogar de más de un millón de puertorriqueños y la mayoría viven en el centro de la Florida. La razón principal porque Puerto Rico está pasando por dificultades es, al ser un territorio y no un estado, la isla es tratada de forma desigual en muchas de nuestras leyes federales. Mi esperanza es que Puerto Rico escoja la estadidad, la cual les daría derecho al voto y la igualdad bajo las leyes”, dijo Murphy.

—

Diálogo sobre la ciudadanía

El 31 de marzo se realizará una conversación titulada ‘100 Años de Ciudadana Americana de los Puertorriqueños’ con el profesor Charles Venator-Santiago y otros expertos del Centro de Estudios de los Puertorriqueños de Hunter College, de la Universidad de New York, en la Universidad Barry, en Orlando.