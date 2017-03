AARP ofrece ayuda gratuita para preparar tus impuestos

La fundación provee apoyo en más de 5,000 localidades en el país

¿Tienes que preparar tus impuestos y no cuentas con los recursos financieros para pagarle a un contador? La fundación AARP puede ayudarte.

Hasta el 18 de abril de este año, la organización ofrece ayuda gratuita en asuntos impositivos y en la preparación de las declaraciones de impuestos a través de su programa Tax-Aide.

El servicio se ofrece a todas las personas, independientemente de que sean o no miembros, en particular a aquellos mayores de 50 años de edad que no tengan recursos para pagar un servicio de preparación de impuestos.

Las más de 5,000 localidades de apoyo en todo el país incluyen bibliotecas, centros comerciales, bancos, centros comunitarios y centros para adultos mayores. Desde 1968, el programa ha ayudado a casi 50 millones de contribuyentes de bajos y moderados recursos.

“Tax-Aide es uno de los programas más prominentes de la AARP Foundation. Su éxito es el resultado directo de voluntarios dedicados, capacitados que pasan incontables horas ayudando a las personas a obtener el reembolso de impuestos que se merecen. No hay ninguna manera en la que podríamos ejecutar el trabajo de la AARP Foundation sin nuestros voluntarios”, indicó Nancy McPherson, Directora estatal de AARP, California.

Muchos de los voluntarios de Tax-Aide son contadores jubilados, abogados fiscales y preparadores de impuestos. Otros tomaron un curso de capacitación antes del inicio de la temporada de impuestos.

El 2016, la Fundación AARP Tax-Aide ayudó a los residentes de California a asegurar más de $96 millones en reembolsos del impuesto sobre la renta y casi $18 millones en créditos tributarios por ingresos devengados (EITC), indicó McPherson.

El año pasado, 2,905 voluntarios del programa en California ayudaron a más de 197,944 personas a completar sus declaraciones de impuestos federales y estatales. El programa se ofrece en aproximadamente 415 sitios de California.

Para más información sobre los documentos que debes llevar, o para encontrar una localidad de Tax-Aide, visita www.aarp.org/findtaxhelp o llama al 1-888-AARPNOW (1-888-227-7669).