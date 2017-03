Ana Brenda Contreras posa en bikini y manda mensaje a favor de las mujeres

#WhatFeministsWear ¿Cuál es mi valor si no llamo la atención? ¿Cuál es mi valor si no tengo esposo o hijos ? ¿ cuál es mi valor si si los tengo y decido ser ama de casa ? ¿Cuál es mi valor si no soy callada y correcta o decido alzar la voz ? ¿ cuál es mi valor si decido mostrar mi cuerpo? ¿ y que si no es perfecto? ¿ o si lo es y quiero ser respetada? El significado del feminismo es recordarle a las mujeres y hombres que no cumplen con los estereotipos de su género , que vales de igual manera y vales mucho, no importa nada más. Tu valor viene ssimplemente por haber nacido y valdrás después de haberte ido. No subo fotos encuerada por qué no se me pega la gana. Pero si quiero también lo puedo hacer , sin ser juzgada ni vista como objeto. Por qué amo mi cuerpo y amo ser mujer. Para mí el feminismo es el discurso de hacer lo que se me pegue la regalada gana sin dañar a nadie y tener las mismas oportunidades como todos los seres humanos. En el trabajo y en la vida. No solo las que la sociedad me indica por haber nacido mujer. The sky is the limit. A si como tener la oportunidad de explorar mi sensualidad mi cuerpo y expresarme si así lo siento y en bikini o vestida de monja quiero la equidad de género 💕 /// What is my worth if I don't have the perfect body? What is my worth if I want to show it and feel sexy and respected at the same time? What if I am not soft-spoken and perfect ? What is my worth if I'm nor married with children? Or if i am? The purpose of feminism is to remind women, and men who live outside the self-prescribed boxes of gender, that you are worth a lot! Since you were born, and it stays with you long after you're gone. I don't usually post pictures showing my body , just because I don't want to, but if l want it's my right to do so with out being judged or objectified. Because is my body and I can dress however the fuck I want. And Because I deserve gender equality dressed as a nun or naked. And it's perfectly ok. #GenderEquality 💕I stand with @emmawatson she can wear wherever she wants!

