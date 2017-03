Video: José Ron estalla contra Galilea Montijo y Andrea Legarreta

El actor acusa a las conductoras de tomar el lado contrario por tratarse de su amigo

José Ron se sigue defendiendo de quienes no entendieron su critica contra su colega Cristián de la Fuente. Ahora el actor de “Enamorándome de Ramón” estalló contra las presentadores de “Hoy”, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, por no ser imparcial y defender a su amigo.

“Algo que no me pareció dentro de todo esto es que las conductoras de ‘Hoy’, donde hablan de la nota, para ellas -con todo el respeto que se merecen, con todo mi cariño, saben que las estimo- es muy fácil pararse en frente de una cámara en un programa que sale todas las mañanas y [en el que] las van a ver y escuchar millones de personas y [lo que dicen] es responsabilidad de ustedes porque es su trabajo, entonces, es más fácil salir y defender a sus amigos, pero antes de hacer eso, infórmense sobre lo que ustedes comentaron, lo que ustedes decían. Hagan lo mismo, infórmense. Vean qué hay detrás del asunto, vean cómo están las cosas. No hablen por hablar. Hablar es muy fácil”, dijo el actor.

Ron también añadió, “soy una persona muy tranquila, pero si me buscan, me van a encontrar. Y aquí estoy para defenderme, entonces, no digan que me conocen. No digan que les extraña mi reacción porque no me conocen. Porque si me conocieran realmente no defenderían a una persona -que no me extraña que la defiendan- pero mejor se quedarían calladas. Hay que decir las cosas como son”.

Cuando no hay gym… a darle al árbol!!! Así se vive #entierrassalvajes @entierrassalvajestv A ver… para todos los comentarios sobre el árbol… ese es un árbol que la forestal tiene que botar. En vez de botarlo con una moto sierra…. lo empezamos con un hacha para la grabación y lo hizo el personaje. Es un árbol que está destinado a ser botado y obviamente tiene un plan de reforestación (y si ven me están grabando para la historia… mi personaje se dedica a eso) A post shared by Cristian de la Fuente (@iamdelafuente) on Mar 4, 2017 at 1:22am PST

El actor aclara que su comentario no fue en contra de Cristián, ni contra la telenovela, fue el texto que alude a la tala de árboles. Pero esto Galilea no lo entendió y tras presentar el reportaje dentro del matutino, la conductora contraatacó. Cabe destacar que tanto Montijo como Legarreta en el programa “Hoy” llaman a De la Fuente el “Number 1” y es uno de sus actores favoritos.

“Sin engancharse, como sí lo estás haciendo tú José Ron, porque dices que no te conocemos, no hablamos de los amigos. Nuestro trabajo es hablar, ni siquiera yo hablo de espectáculos porque no me corresponde. No soy periodista, no estudié para periodismo de espectáculos. Pero es mi trabajo y como hablo de mi trabajo de la misma manera como es parte de una revista hablar de espectáculos, voy a hablar por mí”, dijo Montijo.

“¡Qué lástima que no está Andrea Legarreta para que también dé su versión! Sin engancharnos, también con todo respeto y cariño, yo tan fácil, lo que dije ese día es que me extraña que tú siendo actor no sepas todo el proceso que hay para que alguien -y tampoco voy a defender a Cristian- haga una escena. Existe todo un proceso. Me encantaría hablar con Chava Mejía, que él te explique cómo es que se hace una escena. No es de que lleguen las cámaras de Televisa -que por cierto estás hablando de tu empresa- antes de hablar de otro actor. El día de mañana te puede tocar a ti, imagínate: ‘José Ron, vas a hacer el leñador y vas a talar un árbol’ -‘No quiero porque no es mi posición’. Eres un actor, entiendo tu punto del ambiente y de los árboles, pero yo creo que el que se debería de informar si te duele tanto que tu empresa haga eso eres tú, que pues hay un proceso, hay una logística, hay un permiso que se tiene que hacer”.