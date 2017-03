Para rusos el “romance” político Putin-Trump llegó a su fin

Medios y políticos en Rusia reconocen que había esperanza de una mejoría en la relación con EEUU

Moscú.- Cuando el presidente Donald Trump ganó la presidencia, hubo gran entusiasmo en Rusia, según constataron varios medios internacionales.

Ese entusiasmo tenía una sola razón: la posible buena relación entre los Estados Unidos y esa nación a partir de la llegada al gobierno del republicano a la presidencia y la admiración mutua con el mandatario ruso Vladimir Putin.

Sin embargo, esa cercanía no es tan bien vista en EEUU, sobre todo luego de que las agencias de inteligencia acusaran que el Kremlin intervino en el proceso electoral del 8 de noviembre.

Eso aunado a los encuentros con el embajador ruso Sergey Kislyak con el Fiscal General Jeff Sessions, en dos ocasiones, así como las ligas del exasesor de seguridad nacional Michael Flynn con Putin y su equipo, que lo obligó renunciar a su posición en la Casa Blanca.

Esta situación ha bajado el entusiasmo entre los rusos sobre una posible mejor relación entre ambas naciones, publicó The Huffington Post.

“La preocupación es que el presidente de Estados Unidos ha perdido interés en construir una relación con el presidente ruso Vladimir Putin y la relación bilateral tomará un giro a la baja, no muy diferente al nivel que se tuvo con el expresidente estadounidense Barack Obama si las cosas continúan por este camino”, indicó el diario.

Cuando Trump asumió la presidencia de EEUU trascendió que se reuniría a las pocas semanas con Putin en Slovenia, pero no sólo no ocurrió así, sino que no hay una fecha cercana para ese encuentro diplomático.

En tanto, el FBI tiene abiertas tres investigaciones sobre la conexión entre Trump y Putin, tema sobre el cual la Casa Blanca ya no quiere hablar.