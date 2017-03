Mercedes-Benz me Convention adelantó el futuro en Austin

La conferencia Mercedes-Benz me Convention, la conferencia digital mundial que se celebró por primera vez durante el festival South by Southwest® en Austin, Texas, adelantó el futuro de las tecnologías de movilidad inteligente, junto a las marcas smart y el…

La conferencia Mercedes-Benz me Convention, la conferencia digital mundial que se celebró por primera vez durante el festival South by Southwest® en Austin, Texas, adelantó el futuro de las tecnologías de movilidad inteligente, junto a las marcas smart y el servicio de autos compartidos car2go.

Los tres días de actividades incluyeron exposiciones por el Dr. Dieter Zetsche, Presidente y CEO de Daimler AG y Director Global de Mercedes-Benz Cars, quien explicó entre otras cosas la importancia del desarrollo continuo de mapas de alta precisión como un paso crucial para la eventual conducción autónoma.

Por su parte, the ouse of smart, presentó 15 sesiones interactivas, durante las cuales los expertos más reconocidos del mundo debatieron sobre los retos que enfrentan los fabricantes de autos y las ciudades con la movilidad bajo temas como: new creation, new urbanity, new infrastructures, new leadership, new realities, new velocity.

La marca smart, una de las pioneras en la movilidad eléctrica, demostró su capacidad para el transporte limpio, al ofrecer una flota del nuevo smart fortwo electric drive durante todos los días de la conferencia.

“[El festival] South by Southwest ofrece una plataforma sólida para discutir estos temas con las personas más diversas y creativas”, dijo Zetsche, “La pregunta a la que nos enfrentamos es cómo vamos a vivir, trabajar y movernos juntos como sociedad en el futuro. A nosotros nos complace poder contribuir como compañía a las iniciativas del medio ambiente al mismo tiempo”.

Incluso antes de llegar a Austin, Mercedes-Benz aprovechó el vuelo Frankfurt a Houston LH440 en el Airbus 380 para celebrar el Lufthansa FlyingLab, que incluyó un video mensaje de seguridad emitido por el propio Zetsche y presentaciones de varios expertos, cuyos videos de 15 minutos estuvieron disponibles durante el vuelo para llamar la atención sobre temas como el futuro de la movilidad en las ciudades.

La conferencia Mercedes-Benz me Convention en Austin, fue la primera de una serie que continuará en septiembre durante el Auto Show Frankfurt 2017 y utilizará apropiadamente el hashtag #createthenew.

Mercedes-Benz me Convention adelantó el futuro en Austin