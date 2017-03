Copa MX 2017: Santos vs. Cruz Azul, cuartos de final, horarios y canales de transmisión

La Máquina busca reforzar el buen paso de las últimas semanas y harán todo lo posible por conseguir su pase a semifinales en territorio lagunero

Cruz Azul reanuda su actividad futbolística, tras el parón arbitral, y en la agenda está su encuentro de esta noche ante Santos, donde aspira a su pase a Semifinales de la Copa MX.

Los celestes visitan Torreón en busca de su tercer triunfo en fila en el semestre para reafirmar el alza de resultados bajo el mandato de Paco Jémez.



La seriedad del juego se dio desde la convocatoria del primer equipo para el compromiso copero, aun con la baja sensible de Ángel Mena, quien tiene problemas musculares.

Los celestes tienen 90 minutos para vencer a su rival, en caso de empate el encuentro se irá directo a penales, lo que se quiere evitar.

“En estos partidos solo vale ganar, quien no gane se queda fuera. Entendemos que tenemos que salir al campo como salimos contra León (en Octavos): no especular, ir por el partido, ver qué resultado somos capaces de sacar. Entiendo que no podemos darle ninguna facilidad a Santos de que un empate nos puede valer, no queremos llegar a ninguna tanda de penales, en cada uno hay azar, vamos a intentar ganar el partido”, dijo Jémez al respecto.

El primer antecedente entre estos equipos data de la Jornada 6 del Clausura 2017, con empate a dos goles en el Estadio Corona.

“Los partidos son diferentes, aquel partido a lo mejor pensar que te vale un punto era una idea que por nuestra cabeza no pasa pero en el partido dijimos ‘el empate no es malo'”, expuso Jémez.

El timonel, en entrevista para programa radiofónico español El Transistor, dejó abierta la puerta para regresar a dirigir a España, aunque de momento su cabeza está con La Máquina, cuyo contrato es hasta diciembre.

No te lo pierdas

Santos vs. Cruz Azul

Cuándo

Martes 14 de marzo

Hora

9:00 pm Este / 7:00 pm Centro / 6:00 pm Pacífico

TV

México: ESPN DOS, Fox Sports Mexico, TVC Deportes, ESPN Play Latin America

EEUU: Univision Deportes USA, fuboTV