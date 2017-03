La ex de Chicharito recupera la sonrisa

Semanas después de ser captada por los paparazzi llorando en la calle, la joven periodista vuelve a sonreír

Hace apenas dos meses se confirmó la ruptura entre Chicharito y la periodista española Lucía Villalón, a pesar de que estaban comprometidos y tenían planeado casarse este mismo veran, el 8 de julio para ser exactos.

Poco después el futbolista fue pillado in fraganti con la mexicana Camila Sodi con quien al parecer tuvo un “desliz” que habría precipitado la ruptura.

Entonces se podía ver a Lucía Villalón visiblemente afectada e incluso fueron captadas unas imágenes en las que la presentadora lloraba en plena calle durante una visita de sus padres. Poco después declaró a la revista Hola! que se sentía engañada y traicionada por su exprometido, quien había dicho que quería estar solo por un tiempo.

Esta semana, sin embargo, la joven de 28 años ha sido fotografiada a su llegada a una estación de tren de Barcelona con una sonrisa de oreja a oreja y acompañada por un amigo, lo que parece indicar que se encuentra mejor.

En sus últimas declaraciones en Hola! Villalón reconoció que ya se imaginaba que él pudiera estar con otra, después de que ella se sometiera a una operación de pulmón en Madrid y él ni siquiera viajara a Madrid para estar con ella durante la recuperación.

“Lo que duele es la traición y la deslealtad”, lamentaba hace unas semanas.

Aún así, la periodista que se encuentra totalmente recuperada de su intervención y ya ha regresado a su trabajo como conductora de BeIn La Liga, asegura que no se arrepiente de nada.

“Cuando quieres a alguien de verdad, estás dispuesto a darlo todo por esa persona. Estoy muy orgullosa de lo que he hecho. No me arrepiento de absolutamente nada”, indicó.