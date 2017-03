Talleres empoderan e informan a inmigrantes en la Florida Central

Organizaciones cívicas y activistas continúan organizando en la Florida Central sesiones de asesoría para que inmigrantes conozcan sus derechos y opciones legales

Los asistentes a un reciente foro de inmigración en Kissimmee salieron con un panorama más claro sobre los posibles escenarios que pueden ocurrir y estar listos para ejercer sus derechos en Florida.

Precisamente, Exis Fossi acudió a este primer foro informativo organizado por Justicia Shall Be for All y el fondo educativo de la organización NALEO (Asociación Nacional de Funcionarios Electos Latinos), y aclaró algunas dudas frente a su situación migratoria.

“Me voy con una visión más clara. Es una situación incierta la que se está viviendo, uno escucha lo que dice el Presidente, lo que la gente dice en la calle y uno no sabe qué en realidad va a pasar con todas esas leyes que anuncian y qué cambios pueden afectarnos”, dijo esta venezolana, quien llegó con su esposo y tres niños hace ocho meses a Orlando y está en proceso de obtener asilo político.

Ella llegó de Venezuela con la esperanza de buscar paz y el progreso para su familia, pero le ha tocado experimentar la ansiedad sobre su estabilidad en esta nación. “Lo que más deseo es que me aprueben mi asilo y tener esa tranquilidad, uno llega a este país a buscar una mejoría y no sabemos qué puede pasar en los próximos años”, agregó.

Por su parte, Alfonso Ramos, director de la organización sin fines de lucro Shall Be for All, con oficina en Kissimmee, exhortó a los asistentes a mantenerse informados y aprovechar oportunidades como los talleres locales y eventos educativos para prepararse en sus asuntos migratorios.

“La intención nuestra es seguir buscando que el inmigrante se informe, tenga una respuesta y sepa qué hacer en cualquier momento. Porque desconocer las leyes, el procedimiento, puede colocarlos en una situación indefensa y queremos que sepan sus derechos en este país”, dijo Ramos.

A su vez, animó a quienes sean residentes a que se conviertan en ciudadanos y enfatizó que ha crecido el interés por el proceso de naturalización por el temor que existe ante las nuevas medidas migratorias.

“Muchas personas llegan ahora para iniciar sus peticiones para hacerse ciudadanos, antes no tenían dinero o tiempo, ahora muchos quieren hacerse ciudadanos porque no saben qué puede pasar”, dijo Ramos.

En la charla se brindó información sobre el proceso de convertirse en ciudadano y herramientas didácticas para prepararse para el examen de ciudadanía.

Entre tanto, el abogado Mark Arias, de la oficina legal Arias Law Offices, en Orlando, explicó a los asistentes que ante cualquier cuestionamiento por oficiales respondan con cortesía y respeto, y pueden pedir llamar a su abogado de inmigración para ello, Y se recomienda tener la tarjeta de su abogado consigo o con algún familiar o pariente cercano para que pueda contactarlo rápidamente.

“Deben mantener la calma. Pueden preguntarle su nombre, si son preguntas normales conteste, dígale al oficial que quiere cooperar pero que quiere llamar a su abogado”, dijo Arias, experto en inmigración con más de 26 años de trayectoria.

Añadió que toda familia debe tener un plan de preparación y tener a la mano la información básica de sus casos de inmigración, lo que agilizará cualquier gestión en caso de arresto o situaciones de separación de familias cuando los padres pueden ser deportados o arrestados. Tener una carta notariada sobre a quién otorga la custodia de sus hijos es importante.

La venezolana Ligia De La Rosa llegó con su hija para asesorarse sobre su caso de petición de ciudadanía, que le ha sido negada cuatro veces. Ella quiere conseguir su ciudadanía para tener tranquilidad. Otros asistentes hicieron preguntas sobre los procesos de deportación y arrestos en Florida, entre otros temas.

Mientras tanto, Carlos Pizarro llegó desde Apopka para llevar información actualizada a su comunidad. Él es agente de seguro de salud y se relaciona con muchos inmigrantes dedicados a la agricultura y jardinería. “Quiero llevarles la orientación correcta, hay mucha incertidumbre y ansiedad”, comentó.

—

La asesoría continúa

El próximo foro informativo gratuito se realizará el 20 de abril, a las 6:30 pm, en la iglesia Misión La Cosecha, en Kissimmee. Información: 407-556-5955.