Kate del Castillo habla de sus amores del pasado

La actriz habla de Emilio Azcárraga Jean y Luis García

La actriz Kate del Castillo habló abiertamente en entrevista con Mónica Garza para el programa “Historias Engarzadas”, en el que fue cuestionada por su complicada lista de relaciones amorosas y los problemas que tuvo con cada uno de ellos. En su historial se encuentran nombres como Ari Telch, Emilio Azcárraga Jean, Luis García, Demián Bichir y Aaron Díaz.

El primer amor de Kate inició en 1994 con Ari Telch, la actriz asegura que pese a la diferencia de edades que había entre ellos: “Fue una relación bien bonita”, expresó, sin embargo, su hermana, Verónica del Castillo, detalló que la relación fue muy complicada:

“Se peleaban, regresaban, (fue una relación) muy pasional, muy arrebatada, sí tenía a mis papás preocupados esta relación”.

KATE DEL CASTILLO Y

ARI TELCH pic.twitter.com/PZPTVpPGOj — MaDoNnOnIKo (@madonnoniko) August 14, 2015

En el caso del actual presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, Kate asegura que fue una relación llena de amor. “Mi papá cuando supo que me estaba pretendiendo dijo ‘¿Pues qué quiere? Porque en esta casa no te ha faltado absolutamente nada”.

México: Joaquin López Dóriga con Emilio Azcárraga Jean en la imagen final del noticiero nocturno de @Canal_Estrellas pic.twitter.com/Jq0DlPJhNr — Miguel Smirnoff (@miguelsmirnoff) August 21, 2016

Del Castillo posteriormente contrajo nupcias con el exfutbolista Luis García, en está ocasión la actriz decidió dar este gran paso porque había encontrado a su gran amor:

“Por algo me case. Tuve momentos muy buenos con él. Me enamoré como loca, creía en el amor, en el matrimonio, en todo esto. Fue una época de novios muy bonita. Pero hubo cosas que yo no quise ver”.

Sobre la tormentosa violencia que vivió en el hogar la mexicana reveló: “Las palabras no se las lleva el viento, sí duelen y se quedan. Llegó un momento donde las palabras pasaron a los golpes. En una ocasión, él sacó lo peor de mí. Me puse súper agresiva y lo agarré a zapatazos. Me volví loca”.

Kate del Castillo declaró que fue víctima de abuso tanto físico como mental por parte de su ex Luis Garcia pic.twitter.com/uiNpiHkEdb — Lourdes Diaz Arteaga (@luludiazarteaga) October 30, 2013

Kate asegura que decidió terminar con su matrimonio, porque ya no se reconocía: “La imagen que vi fue tan horrible, me veía flaca, vieja, fea y sin respeto. Cuando me vi dije ‘esta no soy yo, no me reconozco en esta persona que estoy viendo en el espejo’ y dije ‘ni un día más”.

Respecto a Demián Bichir la actriz confesó que fue un noviazgo muy intenso: “Fue una relación medio tormentosa porque los dos somos intensos. Ni siquiera me acuerdo por qué terminamos (…) Me hubiera gustado ser una mujer más estable para poderle dar un poco más yo a él”.

El_Universal_Mx: RT Univ_espect: Demian Bichir confía en que Kate del Castillo saldrá exonerada … pic.twitter.com/6CiDnkTJjc — HJMP (@GCM_2016) February 5, 2016

Para finalizar el matrimonio que sostuvo con Aarón Diaz, duró tres años (de 2009 a 2012), Kate asegura que nunca se quiso casar con el actor:

“La verdad, y espero no ofender para nada a Aarón, es que yo nunca me quise casar. Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos y él también quería casarse, así que decidí arriesgarme (…) El rompimiento fue muy duro, pero fue algo que decidimos juntos. Me echo la culpa yo, terminamos por mi culpa, yo quería otra cosa, tal vez yo sentí que tenía la responsabilidad sobre él, y quería tener a alguien a quién admirar. Quería a alguien con más responsabilidades. Él tenía 24, y yo 34”.