Video: Silvia Navarro, ¿la próxima ‘Aventurera’?

Niurka Marcos fue quien postuló a la actriz para el personaje

Silvia Navarro es una de las grandes actrices más versátiles de México, recientemente concluyendo su participación en “La Candidata” que le trajo muchos elogios de parte de la prensa especializada y seguidores de telenovelas.

Navarro es una actriz de retos y Niurka Marcos la postuló para ser una “Aventurera” ya que tiene todo para dar vida al personaje de Elena Tejero.

En un evento la protagonista de melodramas fue cuestionada sobre si aceptaría la propuesta de subir al escenario y cantar y bailar en una obra musical.

“No se”, dijo a las cámaras de “Suelta la sopa”. “Después de tener un hijo ya no voy a decir ni si ni no. No se. Se acabó”.

¡Mira la entrevista aquí!