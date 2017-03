Adrián González sigue furioso con MLB y dice que no volverá a jugar en el Clásico Mundial

El primera base regresó a los Dodgers en Arizona, donde el también mexicano Julio Urías espera conocer su futuro

El primera base Adrián González reportó ayer de nueva cuenta con los Dodgers a su pretemporada en Arizona tras la injusta eliminación de México en el Clásico Mundial de Beisbol.

Pero no por pasar del verde al azul en su casaca “El Titán” ha dejado atrás la amargura del bochornoso capítulo del lunes en Guadalajara, cuando los funcionarios de MLB a cargo del Clásico determinaron que México había quedado eliminado, sólo minutos después de un triunfo sobre Venezuela que los propios organizadores validaron en su sitio web y cuentas de redes sociales como suficiente para mantener con vida al equipo mexicano.

“Ellos están tratando de convertirlo (el Clásico Mundial) en la Copa del Mundo. Pero ni siquiera están cerca de ser la Serie Mundial de Ligas Pequeñas”, dijo González el miércoles rodeado de sus compañeros de los Dodgers según un artículo de Los Angeles Times.

Y luego González dio la puntilla a su malestar, al asegurar que ya no participará en el evento, algo que era fácil sospechar.

“Nunca lo volveré a hacer. No vale la pena. Les diré a quienes me pregunten que no jueguen”, dijo González según Los Angeles Times.

El cerrador Jansen a las finales

El cerrador de los Dodgers, Kenley Jansen, dijo que se unirá a la selección de Holanda para las finales del Clásico Mundial en Dodger Stadium durante la siguiente semana.

Holanda avanzó a la ronda de los cuatro finalistas junto con Japón en el Grupo E efectuado en Tokio. El relevista estrella nació en Curazao, un territorio holandés.

Jansen jugó en el Clásico Mundial de 2009 con Holanda, pero lo hizo como receptor, y regresó en 2013 ya como pitcher.

En la ronda de semifinales, Holanda se enfrentará al ganador del Grupo F, que integran Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela.

Julio Urías aún espera el plan

Julio Urías no tuvo un buen juego el miércoles en la Liga del Cactus al recibir dos carreras en dos tercios de inning durante un triunfo de los Dodgers sobre los Marineros de Seattle por 12-7.

En esta ocasión, el zurdo de 20 años no inició el partido, lo que hace pensar que los Dodgers podrían dejarlo fuera de la rotación en un principio. “No me han dicho nada. Estoy suponiendo que esta semana lo decidirán y me darán el plan de juego”, dijo Urías. “Voy a respetar su decisión y hacer mi trabajo”.

El manager Dave Roberts dijo que en la siguiente salida de Urías lo dejarán tirar tres innings y evaluarán la situación.