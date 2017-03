Julio César Chávez Jr. a Canelo: “Me vale mad… tu pin… dinero, quiero noquearte”

El Junior volvió a lanzar un mensaje al tapatío mientras se prepara en las montañas; esta vez muy altisonante

Una de las declaraciones de Julio César Chávez Jr. que más enfadaron a Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue la de que lo iba a noquear.

El púgil tapatío se calentó tanto por eso que hasta llegó a querer apostar las bolsas del combate, algo que después de muchos dimes y diretes quedó solo en una anécdota en la que el pelirrojo canceló la apuesta a petición de Julio César Chávez padre.

Sin embargo, el sinaloense no quita el pie del acelerador y esta vez, mientras se entrena en las montañas bajo la tutela de Don Nacho Beristáin, el hijo de la leyenda mexicana aprovechó la cámara de La Afición para lanzar un altisonante mensaje a su rival.

“Canelo, no te gusta que te diga que has peleado con puros pesos chicos, puras peleas siempre a tu favor. Esta vez no es así, es diferente, vas a pelear conmigo. Por primera vez vas a pelear de verdad”, dijo Chávez Jr. mientras trotaba. “Yo no voy por el dinero, me vale madre tu pinche dinero. Lo que quiero es noquearte, ganarte, hacerte que pagues lo que le has hecho a los demás, abusado”.

“Grábatelo, nunca vas a poder ser Julio César Chávez, nunca vas a poder ser mejor que yo, te voy a ganar”, remató el Junior.