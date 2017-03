Las parejas de los jugadores boricuas en el Clásico Mundial apoyan el ‘look’ de rubios

Las mujeres que acompañan a los peloteros en el torneo están encantadas con su juego y con sus cabellos y barbas rubias

Los ‘rubitos’ de Puerto Rico no están solos. Tanto en Guadalajara como ahora en San Diego, tienen una base de fanáticas en las gradas que apoyan tanto su desempeño deportivo como el cambio de imagen de prácticamente todo el equipo con sus cabellos y/o vellos faciales teñidos de dorado.

Las parejas de los peloteros puertorriqueños han tomado con beneplácito la comunión que ha generado el grupo de peloteros al pintarse el pelo. Tan es así que han acudido a las redes sociales para dejar claro su apoyo con la frase “en la unión está la fuerza”.

Sucede que hasta los jugadores que en un principio lo pensaron, al final sucumbieron y se pintaron el pelo, como fue el caso de Carlos Correa.

“La primera vez no sabía por qué lo hacían. Primero Carlos no estaba seguro si se lo iba a cambiar y en México sí se lo pintó. Un poquito gris, no tan rubio, pero gris”, contó Daniella Rodríguez, novia del antesalista de la novena boricua desde el Petco Park.

Rodríguez, exreina de belleza en el estado de Texas, se autodenominó junto a Mariana Vicente (Miss Puerto Rico Universe 2010 y pareja del jardinero suplente Enrique ‘Kike’ Hernández), como “las rubias de los rubitos” en un calce de una foto en Instagram.

“A mí me encanta. Cuando todavía lo tenía rubio me gustaba y cuando cambió a gris mejor. Si se queda así, me gusta también”, agregó Rodríguez.

Las esposas de los jugadores más veteranos no se quedaron atrás. Fue Windy Pagán quien le tiñó el cabello a su esposo, Angél Pagán, así como al lanzador Orlando Román. Por otro lado, Marta Chaves, cónyuge del toletero Kennys Vargas, también ayudó a su esposo en el proceso.

“Me parece divertido que el equipo se una y haga cosas distintas, así, para traer buenas vibras. Así unen más al país y reciben mayor apoyo. A raíz de eso, van a tener mejor desempeño tal vez. Tener esta iniciativa diferente quizás crea esa química distinta a otros equipos y los hace más ‘close’”, agregó.

Milany Colón, pareja de guardabosque Eddie Rosario, secundó las palabras de Chaves.

“Es muy peculiar. Es gracioso. Estoy conforme con lo que hizo. Me parece bien porque están en unidad y después que lo disfruten, no hay problema”, dijo.