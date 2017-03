Mark Tacher desmiente a su hermano Alan y dice que no sufrieron abuso infantil

"Mi hermano está completamente loco, cuál abuso infantil. Se quiere hacer más famoso, no le crean todo lo que dice"

Hace algunas semanas, Alan Tacher confesó en ‘Despierta América’ haber sido víctima de abuso infantil de parte de su padre. Sin embargo, su hermano, Mark Tacher, lo desmintió y hasta lo tildo de ‘loco’ por haber dicho eso.

Alan Tacher confesó que fue víctima de abuso infantil

Todo sucedió dentro del segmento de Orlando Segura, ‘Código Segura’ del propio ‘Despierta América’… Antes de presentar la pieza, el periodista colombiano llamó a su compañero Alan, y casi en tono de broma para un tema tan serio, lo invitó a escuchar a su hermano menor.

“Claro que no, mi hermano está completamente loco, cuál abuso infantil. Se quiere hacer más famoso, no le crean todo lo que dice”, comenzó declarando Mark.

“Sí a mí me dio mis cinturonazos también… No lo considero un abuso infantil, lo considero como una llamada de atención, un correctivo que a mí me hizo pensar lo que estaba haciendo, cada cual con sus traumas, que vaya a un psicólogo, como andas acusando a mi padre de esta manera”, dijo entre tono de broma y verdad.

Finalmente Mark, quiso justificar de algún modo a su madre diciendo lo siguiente: “Claro que nos daba nuestras tundas, pero hay que contar primero cómo nos portábamos nosotros. Que cuente Alan cuando se subía a la cornisa de los edificios y caminaba así a 20 pisos a la altura del cielo…”.

AQUÍ LA DECLARACIÓN COMPLETA DE MARK: