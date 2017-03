Tras su ruptura, Gaby Espino se reencuentra con Arap Bethke ¿y su nueva novia?

Finger food. 🍗🍟🙋🏻 #nomnomnom #melocomo #finderskeepers #atrapado #nomasdiciendo #feefifofum #hiking #californiavibes #spacejam #nomasdiciendo #joshuatree #ishallnamehim #miniaturefood

A post shared by Ivana De Maria (@ivanamaria) on Mar 5, 2017 at 1:22pm PST