Llegó el momento y Bauza no llamó a Icardi ¿Por qué?

La explicación futbolística que dio el 'Patón' para no convocar al goleador con el Inter y la posible chance en un clásico: "Le aclaré que nadie en la selección tiene problemas con él"

Sus goles en Italia siempre funcionan a modo de presión, pero en Ezeiza siguen pensando en otros nombres. Aunque esta vez, en una extensa entrevista, Edgardo Bauza aclaró que no existen problemas personales, ni “códigos” que alejen al delantero de Inter de la selección argentina. “Le aclaré que nadie en la selección tiene problemas con él“, dijo el Patón. Además, dio los motivos futbolísticos para justificar su ausencia y le dejó la puerta abierta para el amistoso ante Brasil, el próximo 9 de junio, en Australia.

“Me rompen con Icardi. Yo le dije a él, textual: ‘quedate tranquilo que si le pasa algo a alguno de los dos [por Higuaín y Pratto], te voy a llamar’. El pibe está feliz, tranquilo, no tiene problemas. Me dijo ‘yo estoy tranquilo’. Y le repetí que en cualquier momento le puede tocar. Y le aclaré que nadie en la selección tiene problemas con él”, dijo Bauza.

“Para mí es un buen finalizador, no es un jugador que se pueda enganchar en el juego colectivo del equipo. De los tres, en eso Pratto es más que todos, lo que pasa es que no aguanta como Higuaín una marca. Icardi en los últimos 30 metros es muy peligroso, y ahora con la confianza que tiene, más todavía. En el juego en sí, no es un jugador que te va a ayudar mucho en la tenencia de la pelota.

El amistoso… un problema

Le dije a la gente de la AFA que me quiero ir a Australia ocho o diez días para trabajar con los jugadores, pero aunque es fecha FIFA los clubes de Europa no me los van a dar. Y como ya es post temporada, los jugadores tampoco quieren saber nada, ¡se quieren ir de vacaciones, están planificando a qué playa ir con sus mujeres…! Y vos les decís que hay que ir a Australia., va a ser un quilombo eso. Jugás con Brasil, no podes inventar mucho: los llevo a Maidana y a Caruzzo, de tres lo pongo al de Independiente [Tagliafico]… perdés 4-0 y te matan. Lo vi a Tite ahora en Europa y le dije: ‘¿Vos lo querés jugar al partido?’ Me dijo que no. ‘Bueno, entonces salimos 0-0 así no nos rompen las bolas a ninguno de los dos’. Se mataba de risa.

El tema Lavezzi

El ‘Patón’ también habló del ‘Pocho’: “Lavezzi ya empezó a jugar y hace dos meses que empezó a trabajar muy bien, es un jugador que en la selección siempre rindió y jugando por afuera es desequilibrante. Y ese es un lugar en el que Icardi no puede jugar“.