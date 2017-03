Mesero es despedido tras exigir a clientes “comprobante de residencia”

"Necesito asegurarme de que sean residentes antes de atenderlas"

Lo mínimo que pudo hacer el dueño de un restaurante costero del sur de California al toparse con una cliente ofendida fue despedir al empleado que provocó el malestar —y estuvo en lo correcto.

Un mesero del restaurante Saint Marc Pub-Café en Pacific City exigió a cuatro clientes mostrar su “comprobante de residencia” antes de poder atenderlas, pese que éstas son ciudadanas estadounidenses.

El episodio se desarrolló el pasado 11 de marzo en la ciudad de Huntington Beach, cuando Diana Carrillo, su hermana y dos amigas acudieron al restaurante para pasar un rato agradable. Era la primera vez que visitaban el sitio, contó la joven en su cuenta de Facebook.

Las mujeres fueron sentadas, y justo cuando Carrillo, de 24 años y residente de Irvine, tomaba su tarjeta de identificación de su bolso —puesto que tenía toda la intención de ordenar una bebida con alcohol, narró- el camarero preguntó, “¿puedo ver su comprobante de residencia?”.

Entonces Carrillo preguntó incrédula a los presentes en su mesa, “¿Me acaba de preguntar eso?”, a lo que éste respondió, “Necesito asegurarme de que sean residentes antes de atenderlas”.

Las cuatro mujeres, ofendidas, abandonaron la mesa y hablaron con el gerente, quien se disculpó y precisó que éste comportamiento era inaceptable.

Al momento de compartir esta escena en su cuenta de Facebook, Carrillo expresó deseo de disciplina hacia el hombre que las había atendido de tan mal gusto. Y a solo días de hacerlo, el post se tornó viral y obligó al dueño de Saint Marc Pub-Café a tomar cartas en el asunto.

Tres días después el restaurante publicó una disculpa en la que dijo que “este tipo de comportamiento no es representativo de la marca St. Marc y no será tolerado”. Además, se informó que el empleado, no identificado, había sido despedido. El restaurante además se comunicó con Carrillo y acordó donar 10 por ciento de sus ganancias de este fin de semana a la organización Orange County Immigrant Youth United, fundación que eligió Carrillo.

Carrillo, cuyos padres son inmigrantes, dijo al O.C. Register que la interacción que vivió es parte de una tendencia que podría estar en creciente, puesto que el actual presidente obtuvo su puesto por medio de una retórica antiinmigrante.