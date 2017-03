¡Que se cuide el Tri! Costa Rica va con 9 “europeos” al Azteca

La selección tica anuncia a sus convocados para los juegos frente a la selección mexicana y Honduras en el hexagonal de Concacaf

El portero del Real Madrid Keylor Navas encabezará a Costa Rica en los partidos eliminatorios al Mundial de Rusia 2018 ante México y Honduras, del 24 y 28 de marzo, respectivamente, en una lista en la que sobresalen 9 jugadores de la liga estadounidense (MLS).

“Todos sabemos quién es Keylor. Él tiene una fuerza mental tremenda y viene a la selección con muchas ganas y mucho orgullo a ejercer su liderazgo”, declaró el seleccionador Óscar Ramírez, al anunciar la lista de convocados en una conferencia de prensa.

Para Ramírez, a Navas pueden caerle bien estos partidos y “despegarse un poco de lo que pasa allá“, en alusión a las críticas que ha recibido el guardameta en España por errores cometidos con el Real Madrid.

“Ante la adversidad siempre hemos ido hacia adelante y eso nos caracteriza mucho (a la selección). Hablaré con él con más tranquilidad sobre algunas cositas”, comentó Ramírez.

En el equipo costarricense figuran futbolistas consolidados como el centrocampista del Deportivo La Coruña, Celso Borges; el defensa del Espanyol, Oscar Duarte; el zaguero del Palermo italiano, Giancarlo González, así como el delantero Joel Campbell, y el centrocampista y capitán Bryan Ruiz, ambos del Sporting portugués.

Pero lo que más sobresale es la legión de 9 futbolistas de la MLS que ha convocado Ramírez para estos dos partidos, lo que ratifica que se trata de un mercado creciente para los jugadores ticos.

Este grupo está conformado por los defensas Kendall Waston (Vancouver Whitecaps), Francisco Calvo (Minesota United), el lateral izquierdo Ronald Matarrita (New York City), los centrocampistas David Guzmán (Portland Timbers), Rodney Wallace (New York City) y Cristian Bolaños (Vancouver Whitecaps).

Completan el grupo de la MLS los delanteros Johan Venegas (Minesota United), José Guillermo Ortiz (DC United) y Marco Ureña (San José Earthquakes).

“Esta es una selección que sabe comportarse en cualquier circunstancia y más ahora en estos partidos complejos como visita”, declaró Ramírez.

Costa Rica, líder del hexagonal final de la Concacaf con seis puntos tras dos jornadas disputadas, jugará en la altitud de la ciudad de México el 24 de marzo, y luego visitará a Honduras en la calurosa San Pedro Sula, el día 28.

Sobre México, Ramírez comentó que su seleccionador el colombiano Juan Carlos Osorio, ha dirigido ya “mucho partidos y ha probado jugadores”, lo que le permitirá suplir bajas sensibles como las de Irving Lozano, Marco Fabián, Giovanny Dos Santos y Jesús Corona.

“Veo un equipo similar a los otros que han jugado. La idea que maneja México está clara y tiene su gente para ello”, afirmó Ramírez.

Sobre Honduras, el entrenador tico señaló algunas circunstancias externas como la cercanía de los aficionados en el estadio y el calor. “Somos once contra once y todo se define en la cancha. Esperemos que se tomen previsiones para que no suceda nada especial. La cancha me han informado que está en buenas condiciones y ellos juegan con el tema de la temperatura, pero esto se resuelve en la cancha”.

La lista de Ramírez es de 25 jugadores, pues hay seis futbolistas con riesgo de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Lista de convocados

Porteros: Keylor Navas (Real Madrid-ESP), Patrick Pemberton (Alajuelense) y Danny Carvajal (Saprissa).

Defensas: Giancarlo González (Palermo-ITA), Kendall Waston (Whitecaps-CAN), Francisco Calvo (Minesota United-USA), Óscar Duarte (Espanyol-ESP), Ronald Matarrita (New York City-USA), Cristian Gamboa (Celtic-GBR), Bryan Oviedo (Sunderland-GBR), Michael Umaña (Alajuelense), Johnny Acosta (Herediano) y Heiner Mora (Saprissa).

Centrocampistas: Yeltsin Tejeda (Lausanne Sport-SWI), David Guzmán (Portland Timbers-USA), Celso Borges (Deportivo La Coruña-ESP), Christian Bolaños (Whitecaps-CAN), Bryan Ruiz (Sporting-POR), Rodney Wallace (New York City-USA), Ulises Segura (Saprissa) y Randall Azofeifa (Herediano).

Delanteros: Johan Venegas (Minesota United-USA), José Ortiz (DC United-USA), Marco Ureña (San José Earthquakes-USA) Joel Campbell (Sporting-POR).