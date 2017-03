¿Qué tan importante es el aceite del motor?

Es uno de los puntos que más atención demandan.

Sin duda, cambiar el aceite del motor de nuestro auto es de esas cosas que las hacemos más por el mero trámite que por entender la necesidad y la importancia de llevarlo a cabo. El aceite del motor no sólo ayuda a mantener la temperatura óptima de trabajo de la planta de poder, sino que también ayuda a que el metal no se funda debido a la fricción. El aceite del motor evita que los metales se desgasten entre sí, por ejemplo, los pistones con los cilindros. Además, el tiempo de vida del aceite en condiciones óptimas depende mucho de la calidad del lubricante que utilicemos, sin embargo, si no ponemos atención al hecho de que una vez cubierto su periodo de vida, la degradación que sufre le hace ir perdiendo sus propiedades. Uno de los ejemplos más claros es que después de muchos kilómetros, el aceite se empieza a transformar en una especia de grasa, la cual no cubre con los requerimientos básicos del lubricante. De hecho, ha habido casos donde el aceite, convertido ya en grasa, no puede ser succionado a través del filtro de aceite y de la bomba, con lo que se corre un alto riesgo de que el motor sufra daños mayores.

Hay algunas formas de darnos cuenta de que el aceite del motor de nuestro auto ya no es óptimo para su funcionamiento.

Pierde su viscosidad. Se vuelve o muy delgado o muy grueso, dependiendo el tipo de lubricante que sea.

Cambia drásticamente de color. Normalmente los aceites son de color “miel”, pero una vez degradados se ponen negros o café muy obscuro .

. Al echar el auto por la mañana, se alcanza a escuchar un golpeteo en el motor, que no es normal. Vale la pena medirle el aceite y asegurarnos todo está bien.

El humo del escape es blanco. Cuidado, esta es una alerta grave y hay que ir con el mecánico de inmediato.

El cuidar que nuestro auto tenga el lubricante adecuado, durante el tiempo adecuado, nos ayudará a mantener un motor sano y nos evitará gastos que puede ser muy elevados.

El aceite convencional (mineral) puede ser bueno por hasta 5 mil kilómetros en condiciones normales, o seis meses.

Por su parte, los semisintéticos pueden ser buenos durante 8 mil kilómetros y los sintéticos alcanzan los 10 mil kms.

Nosotros recomendamos que con cada cambio de aceite también se cambie el filtro.

Si eres de esas personas que les gusta cambiar el aceite del auto por sí mismo, nunca viertas el aceite sucio en la cañería ni en la basura. Hay que llevarlo a los centros de recolección especializados.

A continuación un video completo de cómo cambiar el aceite de tu auto. Anímate.