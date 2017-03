Shaquille O’Neal también asegura que ¡la Tierra es plana!

La exestrella de la NBA considera que todo lo que conocemos por la ciencia forma parte de una conspiración

Hace unos cuantos días, el jugador de los Cavaliers de Cleveland, Kyrie Irving, estuvo en boca de todos, ya que demostró que lo suyo no es la ciencia, al asegurar que todo lo descubierto por Cristobal Colón son mentiras, pues para él, la Tierra es plana.

Pero Irving no es la única estrella de la NBA que tiene dicho pensamiento, ya que otra figura del baloncesto se ha sumado a todos los que aseguran dicha afirmación, tirando por la borda esa idea de que el planeta en que vivimos es redondo como una esfera.

Ahora fue Shaquille O’Neal quien apoya lo dicho por el jugador de los “Cavs”, afirmando que hemos vivido en el error y en el engaño por varios siglos, como parte de una conspiración.

“Shaq” hizo estas declaraciones en el podcast, “The Big Podcast with Shaq”.

“Es verdad. La Tierra es plana. La Tierra es plana. Sí lo es. Escucha, hay tres maneras de manipular la mente: lo que lees, lo que ves y lo que oyes. En la escuela, lo primero que nos enseñan es: “Oh, Colón descubrió América”, pero cuando llegó allí, había algunas personas de piel clara con el pelo largo fumando en los tubos de paz. ¿Entonces, qué te dice eso? Colón no descubrió América. Así que escucha, yo he manejado de costa a costa, y esta mier… es plana para mí. Sólo digo. Yo manejo de Florida a California todo el tiempo, y es plano para mí. No subo y bajo en un ángulo de 360 ​​grados, y todas esas cosas sobre la gravedad, ¿has mirado fuera de Atlanta últimamente y has visto todos estos edificios? ¿Quieres decirme que China está bajo nosotros? ¿China está bajo nosotros? No es. El mundo es plano”, comentó el exjugador.