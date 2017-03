Andrés Iniesta revela las razones por las que no quería fichar con Barcelona

El mediocampista blaugrana hace una confesión que muy pocos imaginaban

El mediocampista español Andrés Iniesta sorprendió con una confesión que muy pocos esperaban: no quería fichar con el Barcelona, el club en el que lo ha conseguido prácticamente todo.

En entrevista para el portal BeIN Sports, Iniesta explicó que fue muy difícil aceptar el reto a la edad de 12 años para ingresar a La Masía, y el motivo principal es que le dolía tener que dejar a la familia, para emprender su carrera en uno de los mejores clubes del mundo.

“En mi caso, la primera respuesta fue que no quería venir (al Barcelona) porque anteponía mi vínculo familiar a irme a un sitio tan lejano y sin ellos. Mi padre me hizo verlo como un reto. Yo le dije que daba el paso y que un año aguantaba como fuese. Después de eso, fueron los peores meses de mi vida como persona, pero con la ayuda de todo el mundo fue mucho mejor”, relató el futbolista.

“Te arrancan de tus raíces y con 12 años, mucho más. Ese día que vinimos los cuatro, mis padres, mi abuelo y yo, el viaje fue tremendo. El reto era no fallar, no fallar a mi familia, a mí. El reto de que si había tomado esa decisión iría hasta el final. Yo siempre he dicho que mi sueño de niño era ser futbolista, no tenía otra aspiración”, destacó el jugador, recordado por el gol contra Holanda en tiempo extra, que le dio el título mundial a España en Sudáfrica 2010.