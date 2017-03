El “Cholo” Simeone revela por qué no quiere dirigir a la selección de Argentina

El técnico de Atlético Madrid, uno de los apuntados cuando se fue Gerardo Martino, siente que todavía no es su tiempo

Diego Simeone es uno de los entrenadores que siempre dan vuelta en la cabeza de los dirigientes y en los hinchas cuando se habla de quién puede ser el técnico de la selección Argentina. Cuando se fue Gerardo Martino aparecía como el candidato en las encuestas. Ahora que está Edgardo Bauza, ya se perfila como posible reemplazante luego del Mundial de Rusia 2018.

Lo cierto es que el entrenador de Atlético Madrid se siente muy cómodo en su lugar. “Siempre digo lo mismo. Dentro de mis ideas, me gustaría mucho dirigir a la selección”, contó en una entrevista con Onda Cero de España. Sin embargo el técnico bajó rápidamente las expectativas: “Está claro que hoy no veo esa situación”.

La razón que argumentó Simeone para no pelear por el lugar como técnico del seleccionado pasa por la competencia diaria. “Me gusta estar todo el día en el campo, ahí trabajando, compitiendo, y la selección no te da eso. El tiempo entre Copa América y el Mundial es largo, aunque no voy a negar que cuando escucho el Himno argentino en alguna de las competencia, esa sensación de estar ahí aparece”, sostuvo.

En el mes de febrero, Edgardo Bauza estuvo en Madrid y pasó por el club que dirigr el Cholo. No sólo charló con los jugadores sino que tuvo un tiempo reunido con él. Tras los elogios del Patón a la forma que tiene de entrenarse Simeone, el Cholo reveló algo más. Contó que hablaron de cómo se trabaja en la Argentina y ese motivo también le sirvió para reforzar su idea. “Hablé con Bauza, él me contó como trabaja con la selección. Por lo que me dijo, es difícil para la forma de trabajo y competición que a mí me gusta”.

Simeone siente que todavía debe tener más rodaje en los clubes para luego pasar al seleccionado. Se comparó con Vicente del Bosque, quien a los 58 años llegó a ser el técnico de España, con la que luego salió campeón del mundo. “Hoy siento que tengo que mejorar como DT. Me gustaría llegar a la selección con una tranquilidad emocional muy diferente. Quizás llegar más grande, aunque hay que ver si en ese momento todavía me quieren”, sostuvo.