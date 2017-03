Horacio Pancheri estalló y defendió su relación con Paulina Goto

El actor argentino arremetió contra sus detractores y sacó la cara por su romance

El actor argentino Horacio Pancheri se mostró molesto y cansado por las críticas negativas y comentarios ofensivos hacia él y su novia Paulina Goto, por lo que este fin de semana se enfrentó a los haters a través de las redes sociales.

Estos hechos provocaron que durante varias semanas, Horacio decidiera no publicar fotografías junto a la actriz, situación que desató que algunos seguidores se preguntaron si la pareja habría puesto fin a su relación, por lo que el argentino decidió acabar con las especulaciones retuiteando una foto de ellos en la que se lee:

“Viaja y no le digas a nadie, vive una verdadera historia de amor y no le digas a nadie. La gente arruina las cosas hermosas”.

Minutos después publicó en Twitter:

“Por eso ya no hay más fotos ni nada… porque hay gente insoportable que no hace otra cosa q invadir nuestra vida… al que le gusta bien… y al que no también…. neta son desagradables…”.

por eso ya no hay más fotos ni nada… porque hay gente insoportable que no hace otra cosa q invadir nuestra vida… al que le gusta bien..👊 — Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) March 19, 2017

y al que no también…. neta son desagradables… — Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) March 19, 2017

Actualmente, Pancheri prefiere mantener su vida muy controlada, por lo que desactivó los comentarios de cualquier foto que suba a su cuenta de Instagram.

POR: Eduardo Bravo