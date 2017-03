Alfonso Herrera responde a criticas por no mostrar rostros de su hijo y pareja

¡Mira lo que dijo el actor mexicano de su esposa!

El actor Alfonso Herrera se ha caracterizado por ser una persona muy cuidadosa al mostrar su vida personal, sin embargo decidió sorprender al público mostrando el gran amor que siente por su esposa de manera “indirecta”. Recordemos que hace unos días fue duramente criticado por sus seguidores, luego de publicar una fotografía en las redes sociales en la que no se ve el rostro de su pareja y su bebé.

“Ridículo si no quieres que se conozca a tu hijo y a tu esposa mejor no subas fotos de ellos tapándoles la cara o de espaldas si quieres mantenerlos en el anonimato mejor no subas nada”, “Me recordó a Michael Jackson que les tapaba la cara a sus hijos, tanto que por poco se le cae uno al vacío. Jeje no entiendo porque le tapa la cara al bebé Anahí siempre muestra la cara de su bebito pero bueno se respeta tendrá sus razones”, algunos de los comentaros por parte de los “fans”.

Wally? #tbt A post shared by Alfonso Herrera (@ponchohd) on Mar 20, 2017 at 9:33am PDT

El actor dejó claro que está orgulloso de su esposa Diana y de la gran familia que han formado:

“Mamá de un gremlin, yogui, bully, arquitecta, chef, novia, esposa, #antijunkfood, amiga, #madrenaturaleza, sombrerera, apostadora de cantina, copiloto, piloto, enóloga muy pero muy principiante, amante de los sopes, colega de los zapes, amante de Pinot noir, enemiga del Cabernet Sauvignon, alburera, enemiga de C3PO, Gracias! I❤️U”, expresó el actor en su perfil de Instagram.

Más fotos de la familia de Alfonso Herrera

🙃 A post shared by Alfonso Herrera (@ponchohd) on Mar 21, 2017 at 5:26pm PDT

Ganó el #Barcelona! A post shared by Alfonso Herrera (@ponchohd) on Mar 19, 2017 at 7:13pm PDT

24/7 😴 A post shared by Alfonso Herrera (@ponchohd) on Mar 18, 2017 at 12:16pm PDT

Esto pasa cuando un pequeño gremlin se toma una selfie! A post shared by Alfonso Herrera (@ponchohd) on Mar 17, 2017 at 11:41am PDT

❤️ A post shared by Alfonso Herrera (@ponchohd) on Feb 15, 2017 at 10:52am PST