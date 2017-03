Gennady Golovkin recibió “un golpe bajo” con pobres números en pago por evento

El campeón kazajo reina en la división de los medianos, pero no atrae a los aficionados a comprar sus peleas

Gennady Golovkin es el rey de los pesos medianos.

El kazajo confirmó su superioridad en la división al imponerse por decisión mayoritaria a Daniel Jacobs, quien hasta ahora ha sido su rival más duro.

Sin embargo, Triple G sufrió un gancho al hígado en las ventas de pago por evento, pues una fuente cercana a la promoción del evento que tuvo lugar en el Madison Square Garden el pasado sábado, afirmó que el combate solo habría sido vendido a 170 mil casas, según recoge ESPN.

Según el LA Times, los números de arranque para el combate serían de 130 mil a 150 mil casas y podrían llegar a 175 mil, un cifra aun menor que la que consiguió ‘Canelo’ Álvarez en su pleito ante el poco conocido Liam Smith. El tapatío logró 250 mil casas en lo que en el papel fue un pleito aún menos atractivo, pero que demuestra que “Canelo” es el boxeador más “taquillero” del momento.

Esto podría tener repercusiones negativas para Golovkin y su equipo, pues ellos buscan una mejor bolsa garantizada y habrían rechazado ya una supuesta oferta de 10 millones de dólares.

Lo pobres números darían las armas a Golden Boy Promotions para hacer una oferta menor garantizada y ofrecer un porcentaje no mayor al 20 para Triple G, ya que Oscar de la Hoya no estaría dispuesto a arriesgar dinero que no es garantía recuperará, según el reporte de ESPN, mientras que una fuente dijo que el combate se realizará hasta mayo, pero del siguiente año.

Ahora falta esperar los números que acarrerarán Álvarez y Julio César Chávez Jr. en su pelea del 6 de mayo para empezar a negociar un posible acuerdo económico entre “Canelo” y Triple G.

Después de todo, la oferta de 10 millones de dólares garantizados empieza a sonar mucho mejor.