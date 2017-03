Natália Subtil acepta ayuda del abuelo de su hija, Sergio Mayer

Parece que la relación entre ambos va mejorando

Mucho se ha dicho sobre la relación que existe (o no) entre la modelo brasileña Natália Subtil y Sergio Mayer Mori. Las palabras salen sobrando cuando los hechos son los que tienen la última palabra, revelando la realidad tal y como es.

Hace poco Natália asistió al programa de radio con Flor Rubio, donde compartió con sus seguidores que su pareja había salido del país para estudiar en el extranjero. “Yo quiero que continúe haciendo sus cosas, no quiero que sienta que tiene una hija y, de ahí, no puede hacer nada“, señaló. Agregó que desde que nació Mila no ha dejado de apoyarlo. “Él cree que ya encontró lo que quiere hacer y se fue a estudiar”.

De las miles de declaraciones que ha dado la modelo al respecto, ha asegurado que no quiere convertirse en un obstáculo para Mayer Mori, padre de su hija Mila, por lo que expresó que Sergio Mayer, abuelo de la pequeña, es quien le ayuda comprando pañales para Mila. “Los pañales y la leche, el abuelo me los da”.

Subrayó que “no pido a nadie y tampoco quiero ayuda económica de ellos, pero me ayuda con su cariño, su amor y su tiempo“.

Asimismo, la brasileña comentó que el 18 de abril inicia a trabajar en un programa de televisión.

Eduardo Bravo