Un programa de radio da voz, fe y esperanza a la comunidad inmigrante de Orlando

Para tratar los asuntos de la comunidad inmigrante, ante la ola de incertidumbre y las muchas preguntas e inquietudes, el pastor Nino González nombró su programa de los jueves ‘Platicando con el Pastor Nino González: La Voz del Inmigrante’. El show se transmite de 9 am a 10 am por Radio Luz 1160 AM y La estación del Pueblo 1270 AM. Lleva transmitiéndose todos los días por varios años en esta emisora.

El doctor González, pastor senior de la iglesia Calvario City Church con más de 25 años como Ministro pastoral, expresó la necesidad de escuchar a la comunidad inmigrante a través del poder de la voz en estos momentos de nuevas medidas migratorias.

“Queremos llevar esperanza y paz, asegurar a una comunidad que está temerosa que estamos con ellos. Me preocupa, no había visto una comunidad tan temerosa como ahora, hay un temor colectivo. Este es un foro inmediato, informal, radial para las organizaciones que trabajan con el inmigrante, las iglesias que quieran trabajar con los inmigrantes y para la comunidad inmigrante de tener un micrófono una vez a la semana aquí en donde pueden anunciar las actividades, sus preocupaciones, mantener ese micrófono abierto para la comunidad. La radio es poderosa, llega a mucha gente, muchos pueden llamar a la radio y expresar sus inquietudes”, dijo el pastor González, un líder religioso que ha alzado la voz por los inmigrantes por muchos años.

Eso hizo recientemente con una manifestación pacífica frente a la escuela elemental Sadler, cerca de su iglesia, ante la ansiedad de padres de familias inmigrantes que no estaban enviando a sus hijos a la escuela ante el temor de ser detenidos. “Simplemente fuimos a orar y a decirle a la comunidad estamos aquí y por la comunidad que servimos”.

González espera contar cada semana en este programa con invitados, llevar la información de las organizaciones locales sobre los talleres de inmigración y eventos educativos y debatir en estos momentos en que la comunidad inmigrante se ha visto amenazada.

“El asunto de los inmigrantes es un aspecto para mí, hasta bíblico, es llamado, apostolado, es que está en la escritura. Yo me entrené para ser ministro estudiando la Biblia y es que hay tantos pasajes donde Dios le dice a su pueblo no se olviden de los extranjeros, eso está tan metido al evangelio que es bien difícil separarlo”, dijo González.

Y recordó el importante mensaje del capítulo 25 de Mateo en La Biblia: “tuve sed y me diste de beber, me viste forastero y me recibiste…”. “Qué más podemos decir, Jesús vivió como inmigrante, es que nos hemos dejado seducir del aspecto político, ahora se trata si es rojo o azul. Le digo a la gente de la iglesia salgamos de esa red, esto es más amplio que ser de un partido político, se trata de compasión, justicia, misericordia”, dijo el pasto.

Entre tanto, para el pastor Esteban Rodríguez, del centro cristiano El Pan de Vida, en Kissimmee, es importante ser una voz de ayuda como lo ha sido la iglesia siempre con los necesitados, y muchos inmigrantes que trabajan y luchan día a día en esta nación contribuyen con su labor.

Destacó que ha compartido con otros pastores los diferentes escenarios de incertidumbre que se vive en otros estados. “Hay mucha preocupación, y en algunas iglesias ha habido cierto ausentismo sobre todo en las primeras semanas del nuevo gobierno, porque no se sabía a ciencia cierta los de nuevas órdenes ejecutivas”.

Rodríguez indicó que luego de asistir a charlas educativas de inmigración, los pastores pudieron traer “información precisa a la congregación y eso trajo respiro. Había mucha preocupación sobre todo en los trabajadores del campo, esa es nuestra labor, por la cual estamos trabajando en este tiempo para ver cómo podemos ser parte de la solución a estos problemas”.

El pastor exhortó a la solidaridad en la comunidad de Orlando, con organizaciones locales y abogados que con buena disposición humana están ayudando a los inmigrantes con orientaciones y asistencia gratuita.

Llame y alce la voz

Se puede llamar al programa de radio, los jueves a partir de las 9 am, al teléfono: 407-506-1270.