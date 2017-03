Patricia Manterola se defiende y aclara revelaciones de Garibaldi

La actriz aclara los comentarios que hizo en un programa de chismes

Patricia Manterola recientemente estuvo en el programa “Suelta la sopa” de Telemundo en donde reveló que Sergio Mayer y Charli no cantaban en el grupo Garibaldi. Además en la entrevista dio a entender que algunos de los integrantes llegaron a los excesos de drogas y alcohol. Pero ahora, la cantante y actriz se defiende y arrepiente de haber aceptado estar en el programa de chismes.

“Me siento apenada, tantos años en esta carrera y no aprendo que al editar una entrevista se le puede dar el tono de escándalo sin que exista“, escribió Manterola en Facebook. “Si hubiera sabido cómo algunos medios iban a sacar de contexto la entrevista que le di con mucho cariño y confianza para el especial de toda esta semana ‘de todo corazón’ a ‘Suelta la sopa’ sobre mi vida y mi trayectoria a Juan Manuel Cortés no hubiera aceptado”.

“Estoy triste”, continuó. “Hay ciertas declaraciones como la que hice que vi de todo en mi época de Garibaldi como drogas y alcohol, no era específicamente refiriéndome a los integrantes del grupo, sino de algunas de las primeras fiestas a las que llegue a asistir en el medio durante mi época de Garibaldi. Después en otra respuesta comenté que tristemente algunos de los integrantes habían vivido excesos (integrantes que ya han declarado personalmente y con mucha valentía el problema que tuvieron) pero ciertos medios ahora me hacen ver cómo si yo lo hubiera revelado o balconeado por primera vez”.

Manterola también hizo declaraciones sobre los integrantes que si cantaban y tomó la oportunidad para aclarar su comentario.

“Por otro lado de quienes cantaban y quienes no cantaban tampoco es algo de lo que no se haya hablado antes y en repetidas ocasiones por varios del grupo…pero bueno esta vez me tocó ponerme frente al cañón por ingenua…estoy triste y un poco apenada con los involucrados y sobretodo con ustedes mi Ciberfamily porque ya saben que nunca he sido una persona de escándalos pero bueno acepto mi tropezón…les mando un beso y muchas bendiciones a todos”.