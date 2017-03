Conoce al actor que podría dar vida a Luis Miguel en serie de televisión

El actor mexicano es un amigo de toda la vida del intérprete

Desde que se supo que Luis Miguel tendría su serie, comenzaron a especularse muchos nombres para darle vida al Sol. Pedro Torres, quien producirá una de las series sobre la vida del mayor intérprete de las baladas románticas en México, ha mantenido con hermetismo toda información.

Muchos se han preguntado quién será el actor que interprete a Luis Miguel adulto. Leonardo García, confirmó a Diario Basta que Torres ha expresado interés en que sea él uno de los posibles actores que den vida al ex de Aracely Arámbula.

“Me habían dicho que se escucha mucho mi nombre, y la verdad es que sí he hablado con Pedro en relación a la serie, y pues ya veremos qué pasa”.

El actor, quien físicamente podría tener mucha similitud con el intérprete musical, asegura que si esto se diera, le pediría autorización a su amigo.

“Mira, él es mi amigo y si esto se da, pues le marcaría para preguntarle si me autorizaría dar vida a su persona, pero me encanta él y seguro tendremos muchas cosas similares. Me gusta la música de él y me encantan sus temas; y bueno, si entro a ese proyectos, claro que estudiaría canto y mucho”, finalizó Leonardo.

Cabe mencionar que la serie que produce Pedro Torres, es una versión no oficial de la vida del intérprete. Por otro lado, el propio Luis Miguel trabaja en una serie de televisión donde el relatará su vida propiamente.

Gabo Cuevas