Las mujeres en el sexo según su signo zodiacal

Descubre la conexión entre tu sexualidad y tu astrología

Hace años recibí una llamada en mi programa de radio. El tema de la llamada era sexo. La persona que llamó no tenía pena de preguntar por qué su novio ya no estaba tan interesado en ella. Ella decía que el sexo era muy bueno, pero él no quería continuar con la relación.

Al usar mi clarividencia, mi vista psíquica para ver qué andaba mal, quedé confundida. La respuesta era que ella era demasiado ruidosa, ¡demasiado exuberante durante el sexo!

Le pregunté cómo era ella en la cama, ¿era entusiasta? Dijo absolutamente que sí, que se sentía muy cómoda siendo expresiva durante el sexo y hablaba mucho.

Le pregunté su signo astrológico. Era Aries, un signo que disfruta expresando abiertamente su entusiasmo. Él era Tauro, un signo que suele ser privado y moderado.

¡Me reí y le dije que a él le arruinaba la excitación su entusiasmo en la cama! A él le incomodaba todo el ruido y las expresiones de placer. Pude “ver” su expresión de incomodidad.

Se quedó callada un momento y admitió que él le había pedido ser más “silenciosa” durante el sexo pero ella no lo tomó seriamente. Para ella, una Aries, ese entusiasmo adicional es apreciado. En este caso, el terrenal Tauro no disfrutaba a la fogosa Aries, y le arruinaba la excitación aquello que consideraba entusiasmo excesivo.

Fue durante esta llamada que pensé en recomendar a la gente tomar en cuenta el signo zodiacal de su pareja no solo al decidir qué les agrada y cómo les gusta vivir, sino también en cuanto a que les gusta en la cama.

Pueden evitarse momentos vergonzosos, y quien sabe, quizá el hombre que tanto te entusiasmaba en realidad no quería todo ese entusiasmo en la cama. Por cierto, los Aries son conocidos por “no darse cuenta” de la incomodidad de los demás al estar tan ocupados pasándola bien.

Mujeres, lean a continuación cómo su comportamiento en la cama puede ser influenciado por las estrellas

Aries

Todo ese escándalo en la cama, ¿pero dónde está la alegría? Actúa lentamente a la próxima y encuentra lo que satisface a tu pareja en vez de arrollarlo. El sexo es un deporte “lento”, no una carrera hasta la meta.

Tauro

¿Por qué tanta queja sobre el sexo? Deja de lado las críticas y disfruta. Sabes que te gusta tocar tanto como te gusta el orgasmo, así que ¿por qué no se lo has dicho a tu pareja? Tu pareja necesita saberlo.

Géminis

¿No me digas que te olvidaste del sexo al estar en cama con tu pareja? Sabemos que el sexo no es tan importante y prefieres hablar en vez de tocar, pero asegúrate de que no busque lo que necesita en otro lugar debido a tu falta de interés.

Cáncer

Poco sexo y te quejas. Mucho sexo y te quejas. ¿Qué quieres? Puedes ser confusa en cuanto al sexo. No es cuestión de tomar una decisión sino tu perspectiva sobre el “vaso medio lleno o medio vacío”. Sé agradecida por tener una pareja con quien tener sexo, deja de juzgarlo a cada paso.

Leo

¿Así que si te ves bien y te desempeñas bien, estás satisfecha? ¿Por qué asocias el sexo con una medida de desempeño? Caray, el sexo con tu novio debería darte un descanso del trabajo. ¿Por qué lo vuelves una competencia sobre quién se ve o es mejor?

Virgo

Las sábanas deben estar limpias y debes sentirte atractiva, pero las sábanas no tienen que ser nuevas y no hace falta parecer Madonna para tener buen sexo. Deja ir tu necesidad de perfección y verás que tu pareja disfruta jugar sobre el colchón (el cual no necesita ser ortopédico).

Libra

No puedes esperar que tu pareja tenga sexo “por horario”. Es decir, tú crees que la gente normal debería tener sexo dos veces por semana, y es viernes, por lo tanto es momento de tener sexo… No, no funciona como maquinaria. El sexo es espontáneo, a veces es bueno tener sexo a diario, a veces una vez por semana, puede variar, ¿entendido? El sexo debe ser espontáneo, no sistemático, y no existe el sexo “como la gente normal”. ¿Entendido?

Escorpión

No creas que un hombre se puede desempeñar bien en la cama si acabas de desatar tu furia de escorpión sobre él. Has de saber que el buen sexo requiere buena disposición, o sea, sentirse bien con la otra persona.

Puedes tener sexo fogoso y pasional después de pelear unas veces. Después de un tiempo, se vuelve desgastante e inhibe el desempeño de él. Deja de pelear para que no te diga “estoy cansado esta noche” por el desgaste de estar peleando.

Sagitario

Amas la cacería pero te aburres una vez que logras tu objetivo. Es divertido alardear de qué tan buena eres, pero ¿qué pasa con el hombre que acabas de cazar? ¿Sueles olvidarte de él? Con razón pierden el interés en ti. Es hora de una nueva estrategia con tu compañero de cama.

Capricornio

Quieres que sea bueno en la cama pero también quieres que tenga una cuenta bancaria llena y muchos proyectos que traigan más dinero para sentirte segura.

Quizá tu hombre necesite un descanso para disfrutar del sexo. ¿Será posible que su desempeño esté bajo por cansancio? Deja las exigencias y observa cómo revive tu vida sexual. Mmmm… así que prefieres el dinero.

Acuario

El sexo no es tan grandioso, pues prefieres un proceso grupal pero no te atreves a tener sexo con más de dos personas en la cama.

¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Por qué no te informas sobre diferentes actitudes y hábitos culturales? De esta manera tendrás algo qué hacer en la cama, como educar a tu pareja sobre los aspectos culturales del sexo más allá del coito, que a veces te aburre.

Para ti el ser y tener un buen amigo significa más que sólo el buen sexo.

Piscis

Aburrido, aburrido, todo te parece aburrido. ¿Será que estás aburrida contigo misma y te parece aburrido el sexo con la misma persona por ello?

Los juguetes sexuales son una gran ayuda, pero más aún lo será el aprender a satisfacerte con lo que tienes frente a ti. Tu neurosis ha alcanzado hasta tu alcoba y es hora de dejarla ir.