José José confirma que tiene cáncer

El Príncipe de la canción habla de su salud

José José ha confirmado a un medio puertoriqueño que es verdad que padece de cáncer tras varios rumores.

“Me está creciendo un pequeño tumor canceroso en el páncreas, debido a esa situación estoy tan flaco”, dijo a Primera Hora. “Los médicos me han dicho que estamos a tiempo para combatir el cáncer, por eso ya comenzamos con las primeras quimioterapias. Estoy entrando y saliendo del hospital”.

El Príncipe de la canción se encuentra optimista ya que ha sufrido de varias enfermedades a lo largo de su vida de las cuales ha podido salir y enfrentar.

“Estoy tranquilo, no es la primera enfermedad que me ha tocado enfrentar a lo largo de mi vida, son muchas las pruebas y Dios siempre me levanta. Esta no será la excepción, todo va salir bien”.