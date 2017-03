Pon tu casa a la moda de esta primavera

Diseñadora de interiores describe las últimas tendencias decorativas para que le des un nuevo look a los ambientes de tu hogar

Ya la primavera está aquí, y es el momento ideal para darle al hogar un nuevo look con las tendencias que el 2017 trajo para la decoración.

Y es que como resalta la diseñadora de interiores Erika de La Teja, co-propietaria y presidenta de One Social Design, Inc., ubicado en Downey, la limpieza de primavera no está solo en aspirar y limpiar el polvo que se ha acumulado en los rincones de la casa.

“[La primavera] es una temporada ideal para redecorar el hogar, quitando del camino todas las cosas que ya no nos gustan o enamoran para darle el aire de modernidad a cada lugar de la casa”, especifica la experta en diseño y decoración.

Y para facilitarte el proceso, De La Teja describe algunas de las tendencias actuales.

1. La decoración en blanco y negro

La decoración minimalista está ahora de moda. Algo muy contrario de lo que pasaba algunos años atrás.

“Mientras que los patrones brillantes de Chevron eran los favoritos de hace unos años, los diseñadores de interiores hemos notado que las paletas de colores apagadas, que reemplazan todas las cosas coloridas, dominan la decoración moderna de 2017”, resalta De La Teja. “Lo neutral es más sofisticado y dice mucho [en la decoración] sin tomar tanta atención al color”.

2. Acabados en ‘matte’

Los materiales en el acabado matte también están muy pegados este año.

“El año pasado la moda se enfocó en las cosas metálicas”, señala la experta. “Y, contrariamente, en esta primavera, la industria del diseño de interiores está usando texturas completamente opuestas, incluyendo metales oxidados, esmaltes ‘matte’ y pinturas de ‘chalk’ [pintura de tiza o de pizarra]”.

La decoración en ‘matte’ luce increíble junto a objetos metálicos, así que quédate con todos los artículos metálicos, de color oro o plata para integrarlos en tu decoración, según agrega De La Teja.

3. Elementos en macramé y croché

El arte del bricolaje está muy prendido desde diciembre de 2016 y en esta primavera todo lo elaborado con los tejidos macramé y croché ha regresado con fuerza.

¿No sabes cómo incorporar esta tendencia de los años 70 en tu hogar? De La Teja explica que este arte manual lo puedes usar en tu hogar en una hermosa hamaca, un mantel, unas servilletas, así como en las fundas de algunos de tus cojines decorativos.

4. Pisos de madera en tono gris

Los pisos de madera en tono gris son el delirio este año, resalta De La Teja. Y van muy de la mano con la tendencia decorativa de “menos es más” del estilo minimalista.

Y es que el color gris (en sus múltiples matices) domina las tendencias decorativas del diseño de interiores para el 2017.

“Es tanto su dominio que la gente está usando la madera gris hasta para acentuar con arte una de las paredes principal de la casa o para crear un sofisticado monograma en el piso”, resalta la experta.

De acuerdo con las estadísticas, el inesperado uso de la madera gris en los pisos se ha incrementado en más del 20% desde el 2015.

5. Acentos en mármol

Otra de las grandes tendencias en el estilo decorativo para la primavera 2017 son los acentos elaborados en mármol.

“El mármol se vio este año con gran abundancia en las vitrinas de Nueva York que marcan la tendencia de la moda para la decoración del hogar”, señala De La Teja. “Pero antes de que te espantes al pensar en lo costoso que resultaría para tu cartera, te cuento que la tendencia de su uso está en pequeños toques de lujo; es decir, en candelabros, jarrones, posavasos, relojes, superficies de mesas de centro o auxiliares o maceteros para la sala”.

Y para no gastar dinero en piezas decorativas de puro mármol, la experta en diseño de interiores dice que se puede emular esta textura usando un papel tapiz con apariencia de mármol en los revestimientos de los gabinetes o usando posavasos o jarrones que tienen la impresión de mármol, pero no han sido elaborados necesariamente con la piedra natural.

6. Verde, que te quiero verde

Y obedeciendo al dictamen que dio el Instituto del Color Pantone de usar el color verde con un ligero tinte de amarillo (“greenery”) durante todo el 2017, el incorporar muebles, adornos u otros acentos en este tono otorga de inmediato modernidad a la decoración de cualquier rincón de la casa.

El color verde amarrillento es excelente para la creación de una decoración ligera, alegre, relajante, serena y bien conectada con la naturaleza.