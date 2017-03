Jugadores del Bayern Múnich recrean entrada de “Friends”

Un fan del club alemán es quien realizó el curioso clip

Una de las sitcoms más famosas e icónicas de los últimos tiempos es “Friends”, la cual no solo atrapó al público de Estados Unidos sino del mundo entero, tan solo basta saber que algunos jugadores de un famoso club alemán son fanáticos de esta serie de TV.

Resulta ser que en redes sociales circula un video realizado por un fan del Bayern Múnich en donde se observa a varios jugadores interpretando el tema inicial de “Friends”.

En el clip aparecen Manuel Neuer, Mats Hummels, Franck Ribéry y el resto de la plantilla, justo en momentos importantes o chuscos, al ritmo de la famosa canción “I’ll be there for you”.

Aquí te dejamos el video del gracioso momento.