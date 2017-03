Test Drive Toyota Yaris iA 2017 gran paquete compacto

El Test Drive Toyota Yaris iA 2017 fue nuestra primera oportunidad de manejar este sedan deportivo sub compacto, que recibió la herencia de la desaparecida marca Scion y ahora ocupa un lugar importante en la línea de modelos de Toyota.…

El Test Drive Toyota Yaris iA 2017 fue nuestra primera oportunidad de manejar este sedan deportivo sub compacto, que recibió la herencia de la desaparecida marca Scion y ahora ocupa un lugar importante en la línea de modelos de Toyota.

Se trata del más reciente miembro de la familia Toyota Yaris, que es herencia de la desaparecida marca Scion junto al Toyota 86 y el Toyota Corolla iM.

Para el mercado de Estados Unidos, el Yaris iA se produce en la planta de Toyota en Salamanca, Guanajuato, México, donde también se vende bajo el nombre Yaris R. De esta forma, Toyota inicia su aventura en la fabricación de autos subcompactos para el mercado mexicano, el cual actualmente se encuentra dominado por el Chevrolet Aveo y el Volkswagen Vento.

Tanto para México, como para Estados Unidos, el Toyota Yaris iA 2017, está propulsado con un motor de cuatro cilindros y 1.5 litros de alta compresión, que genera 106 caballos de fuerza y 103 libras de torsión por pie lineal, que puede ir acoplado a transmisión manual o automática de 6 velocidades.

Según los cálculos de la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA), el Yaris iA 2017 tiene un rendimiento de 32 millas por galón de gasolina en ciudad, 40 en carretera y 35 de promedio combinado con la transmisión automática y 30/ 39 / 34 con la manual.

Test Drive Toyota Yaris iA 2017

Por esa y otras características de alta calidad típica de Toyota, el Yaris iA 2017 fue el ganador en el segmento ‘Subcompact Car’ del Top 10 de los Mejores Autos de la revista Consumer Reports 2017.

En el mismo reporte, la cuarta generación del Toyota Prius, el pionero de los híbridos, logró el No. 1 en la categoría ‘Compact Hybrid’, mientras que la SUV Toyota Highlander, que tiene capacidad para hasta ocho ocupantes, fue elegida como la mejor entre las ‘Midsized SUV’.

Los ganadores de las diferentes categorías, 10 en total, en los Best Cars of the Year 2017 de Consumer Reports fueron elegidos por ser modelos fiables, seguros y satisfactorios para sus propietarios.

En el caso de los tres modelos de Toyota vencedores, Yaris iA, Prius y Highlander, destacan por su fiabilidad y la alta satisfacción de los clientes, sobre todo en el caso del nuevo Toyota Prius, con la máxima valoración en ambos apartados — por encima de 80%.