Video: Héctor Suárez deja el hospital tras aparatoso accidente

El comediante habla de su salud

Después de que el comediante Héctor Suárez sufrió un aparatoso accidente, que le imposibilitó hacer sus presentaciones que tenía programadas este fin de semana de ‘Los Locos Suárez’ en Guaymas y Hermosillo, Sonora, al parecer el actor ya se encuentra bien de salud.

A través de su cuenta de Facebook, Héctor Suárez publicó un mensaje en el que aclara que sólo pasó unas horas en el hospital, no tuvo ninguna fractura “¡todavía tengo buenos huesos! Estoy guardando reposo en mi casa”, dijo.

Héctor Suarez fue hospitalizado luego de sufrir una caída este fin de semana “Me caí y me di un golpe espantoso en la cara. Traigo un hematoma en la quijada. Y pues estoy muy enfermo y los doctores me prohíben trabajar en los próximos días“, dijo en un video durante su estancia en el sanatorio.

Sin embargo, ahora el actor dice estar en buena condición de salud para regresar este viernes 31 a “Los Locos Suárez” en el Telón de Asfalto. Así también, agradeció a todos sus seguidores que estuvieron al tanto de su estado de salud.

Eduardo Gómez